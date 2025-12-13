La administración que busca su primer gran premio de la Lotería de Navidad: así es la Gran Parada, de Salas

Cada año, de cara al sorteo de Gordo de Navidad, Loterías y Apuestas de Estado lanza un lema para la campaña. En esta ocasión, "El sorteo que nos une" toma el relevo de "Compartirlo es extraordinario", que protagonizó la campaña de 2024 y que da continuidad al espíritu de unidad con el que se anima a participar a los compradores de los décimos. Lejos de decaer, la fiebre por la lotería de Navidad va en aumento, algo que experimentan año tras año en las administraciones, La Gran Parada, en Salas, la única integral de Loterías del concejo y que desde hace nueve años regentan los hermanos Lara y Jairo González, acompañados de su empleada, Cristina García.

"Salas es un concejo en el que gusta la lotería. Existe mucha tradición y para nosotros es una suerte ser los únicos en el concejo", confesó Lara González, que explicó que, durante estas semanas, el trasiego de clientes es constante.

"Estamos muy contentas con las ventas. Cada vez más gente, asociaciones y bares depositan su esperanza en nosotras cada vez más gente, asociaciones y bares depositan su esperanza en nosotras", explicó González, que destacó que han percibido "un notable aumento" de ventas relacionadas con el turismo en los meses de verano: "Salas se está dando a conocer y eso se nota".

Jornadas interminables

Y es que, tal y como explicó, estas semanas previas al gran sorteo del 22 de diciembre se convierten en jornadas "interminables". "En cuanto llega diciembre se acabó la tranquilidad y comienza la fiesta", aseguraron ambas, que detallan que "es una pena que no sea así más meses al año".

Pero el ajetreo no llega solo en diciembre. El trabajo duro se adelanta semanas, algo más de un mes. "Desde la última semana de octubre ya empieza a estar todo más animado", destacó González. Sin embargo, pese al duro trabajo que conlleva uno de los días más esperados por la población, "todo se vive con mucha emoción".

El número de "Danone"

Dada esa euforia existente en Salas por la Lotería de Navidad, son auténticas conocedoras de las preferencias de sus clientes, que se decantan principalmente por los décimos, ya sean del sorteo de Navidad o del Niño. El favorito, señalan, es el número de Danone, la tradicional lotería de la antigua fábrica de Danone, la cual cerró sus puertas hace tres años pero que sigue conservando la esperanza de obtener un gran premio entre los vecinos.

Además, otro hecho que han ido comprobando con el paso de los años es que no solo son salenses los que se pasan por la administración, siendo cada vez más los residentes de otros concejos, como Grado, Pravia u Oviedo quienes acuden a por décimos salenses. Además, cuentan con números de otras provincias, por lo que la demanda va en aumento.

La tercera "señal" que percibieron vino también a raíz de otro intercambio, en este caso, con una administración gaditana en la que, una semana después, se repartió un millón de euros del sorteo del Euromillón.

"Espinita"

Por ello, a un año de cumplir una década como loteras, González y García tienen aún "la espinita" de no haber podido dar ningún premio "gordo". "Se nos está complicando un poco", señaló Lara González, aunque sí que han repartido pequeños premios de la Primitiva, el Gordo y la Lotería. Sin embargo, bromean, no son "cuantías como para jubilarse".

Aun así, en esta ocasión tienen grandes esperanzas debido a las "pequeñas señales" que han percibido a lo largo de los últimos meses. "Son todo señales", confesó González. Entre ellas, una que surgió a raíz de un intercambio que se fraguó con una lotera catalana: "Hicimos el intercambio sin conocernos y poco después su administración dio el primer premio", recordó González.

También una anécdota más cercana provocada por la escasez de lotería, lo que requirió números para un bar salense. "Una administración de Mieres se ofreció a darnos la cantidad que necesitábamos y a la semana dieron un premio importante de la Bonoloto. Lo estamos tocando", visualizó González, que añadió: "Este año se han dado varias casualidades. Todo apunta a que vamos a dar un premio grande. Lo tenemos clarísimo".