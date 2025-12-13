Salas mira al futuro: comienza la auditoría para convertirse en Destino Turístico Inteligente

El Ayuntamiento de Salas ha decidido dar un paso al frente en su estrategia de desarrollo local iniciando oficialmente el proceso de diagnóstico para obtener el sello de Destino Turístico Inteligente (DTI). Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR, supone mucho más que una simple etiqueta de calidad; es el inicio de una transformación profunda en la manera en que el concejo se presenta al mundo.

Para lograr esta acreditación, el municipio debe someterse primero a una "auditoría integral". No es un trámite sencillo: la metodología DTI exige realizar un diagnóstico detallado basado en noventa y siete requisitos y doscientos sesenta y un indicadores específicos. El diagnóstico evaluará la salud turística y organizativa de Salas basándose en cinco ejes clave que definirán el futuro del sector: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

"Salto cualitativo"

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, califica este movimiento como un "salto cualitativo". Para el primer edil, el objetivo real es "repensar la gestión turística desde una perspectiva moderna, sostenible y centrada tanto en el residente como en el visitante". Hidalgo insiste en la necesidad de avanzar "con criterio y con una planificación sólida" para aprovechar todo el potencial del concejo.

Por su parte, el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, destaca los beneficios del modelo: "El diagnóstico nos ofrecerá una hoja de ruta clara y objetiva. Nos permitirá identificar prioridades, generar sinergias con el tejido empresarial y mejorar nuestra competitividad. Sobre todo, nos ayudará a ofrecer una mejor experiencia al visitante sin dejar de lado la calidad de vida de nuestros vecinos".

Si Salas supera este proceso, el Ayuntamiento prevé ventajas tangibles para todo el ecosistema local: desde la optimización de recursos públicos hasta un impulso a la cultura cooperativa y una mayor visibilidad en un mercado cada vez más exigente. Con este primer paso, Salas reafirma su compromiso "con un turismo responsable, moderno y alineado con las principales tendencias del sector".