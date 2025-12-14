La reapertura efímera de El Siglo: "Fue una pena que cerrara, este negocio lo fue todo en Salas"

Juguetería, confecciones, artículos de viaje, géneros de punto, camisería y pañería, paraguas, ropas de niño, lanas y labores. Todo eso, así lo dice su papel de envolver, se podía adquirir en El Siglo, un comercio de los de toda una vida, una institución en Salas. Su cierre, en 2009 y tras el fallecimiento de su última responsable, fue muy sentido por los vecinos y, por eso, la reapertura por un día organizada este domingo fue todo un acontecimiento en la capital salense.

"Lo que más ilusión me hacía era volver a entrar al local", señaló la salense Marisa Peláez. Fue una de las muchas personas que no se perdieron la oportunidad ofrecida por las actuales propietarias de este céntrico inmueble. Están en trámites para vender el edificio y decidieron que sería una bonita idea ofrecer a los vecinos quedarse de manera gratuita con el stock. Tan solo se les pedía a cambio un donativo para recaudar fondos para el viaje de estudios de los chavales del instituto Arzobispo Valdés-Salas.

En imágenes: así fue la efímera reapertura del comercio El Siglo, en Salas /

"Fue un referente"

"Estamos encantadas de que sean los salenses los que se lo lleven. Aquí había de todo y fue un referente, un emblema de Salas", señalan las actuales dueñas del inmueble, cinco hermanas, hijas de un sobrino de las herederas directas del negocio. Juan González, vecino de Cotariello (La Espina) emigró a La Habana y, a su regreso, se casó con Concha Menéndez, con la que tuvo ocho hijos, de los que sobrevivieron seis: Arturo, Mario, Olvido, Concepción, Celia y Sofía. En 1914 levantó el edificio de El Siglo como vivienda familiar y, en la planta baja, abrió el negocio y una corresponsalía del Banco de España, como aún recuerda una placa en la fachada.

Las últimas responsables del negocio fueron Celia, que murió en 2008 y Sofía, que falleció al año siguiente, lo que supuso el final del negocio. Todo el mundo las recuerda como dos mujeres "muy entrañables" y agradables. "Trabajaron hasta el final y eran dos mujeres fantásticas", apuntan.

Colas para entrar

La jornada de puertas abiertas, un auténtico viaje en el tiempo al pasado de Salas, comenzó a las diez de la mañana y media hora antes ya había cola para entrar. "Recuerdo el olor de la tienda, en esa estufa de ahí tenían una pota con eucalipto y a eso olía la tienda y ellas eran agradables y atentas", cuenta Inés Rodríguez, mientras que su hijo, David Azpiazu, aplaude la iniciativa de las propietarias y señala que El Siglo "fue uno de los comercios icónicos, casi todas las generaciones nos acordamos de él y de sus dueñas, muy entrañables".

Tampoco se perdió la oportunidad la salense Carmen de Aspe, que se llevó un antiguo banco y prendas como un camisón: "Es una prenda de los cincuenta del siglo pasado y me gusta tener un recuerdo de El Siglo. También cogí papel de envolver". Recuerda junto a un grupo de vecinas que todos los niños del pueblo aguardaban con ilusión momentos como la llegada de los juguetes al escaparate de la tienda. "Aquí había de todo y fue una pena que cerrara", señaló Fefi Belinchón. La simbólica reapertura de El Siglo se organizó por grupos y turnos de quince minutos. Fue una mañana de muchos recuerdos y añoranza de un negocio que "lo fue todo" en Salas.