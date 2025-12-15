La coqueta capilla de San Roque vuelve a llenarse de belenes por Navidad: "Está preciosa"

La coqueta capilla de San Roque, en pleno centro de Salas, está llena a rebosar de belenes. Esta pequeña edificación, antaño ligada al antiguo hospital de peregrinos y que data del siglo XVII, abrió sus puertas este domingo con una creación navideña digna de admirar: pequeños nacimientos elaborados por los niños con materiales reciclados. "Está preciosa", señalaron los primeros que pudieron visitarla.

Tras la pandemia, a Viso Sánchez y a su amiga Reyes de Aspe se les ocurrió la idea de reabrir la coqueta capilla de San Roque colocando en su interior pequeños belenes. Tristemente, De Aspe falleció el año pasado, pero Sánchez quiso continuar con esta bella idea, en la que ahora ayuda su tía Pilar.

"Se nos ocurrió esta idea por contribuir, para que no se pierdan las tradiciones y también porque la capilla pasaba mucho tiempo cerrada y Reyes y yo conseguimos que se abriera y la gente nos lo agradeció mucho", apunta Sánchez. Explica la salense, que antes de esta idea la capilla solo se habría una vez al año. De este modo, se deja abierta durante toda la Navidad en horario diurno. "Gente que no la había visto nunca por dentro nos da las gracias por la oportunidad y eso me emociona", añade.

IMG-20251215-WA0026 /

"Es una cosa que gusta mucho y la gente nos lo agradece, aunque es verdad que come muchas horas", confiesa Viso. Y es que, junto a su tía engalana la pequeña capilla con ramas y luces creando un pequeño vergel en el interior del templo. Se conservan los belenes de las dos primeras ediciones y, en el centro, se han instalado las elaboraciones hechas este año por los niños de catequesis. Hueveras, rollos de papel higiénico, pequeñas ramas... son muchos los materiales usados para dar vida a estas creaciones.

Este domingo, aprovechando que los niños representaron un belén viviente en la iglesia, realizaron un pequeño desfile hasta la capilla para inaugurar la instalación de este año. Permanecerá abierta durante toda la Navidad. Además, en la puerta se colocará un pequeño árbol de los deseos en el que se pedirán donativos para la campaña con la que la parroquia recauda fondos para reparar la puerta de este templo, visiblemente deteriorada.