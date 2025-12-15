La Quiniela deja un premio de 754.210 euros en La Espina
El boleto, con 14 aciertos, fue sellado en el despacho receptor ubicado en la carretera general
La Quiniela, el juego de la lotería donde se apuesta sobre los resultados de los partidos de la última jornada de liga en España, ha dejado en La Espina (Salas) un premio de 754.210 euros.
Se trata de un boleto de 14 aciertos que fue sellado en el despacho receptor número 58.805 ubicado en el número 41 de la carretera general de La Espina.
El resultado de la Quiniela de este lunes fue 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - X y pleno al 15, 00
Tan solo hubo un boleto con los 14 aciertos, que se llevó 754.210 euros, mientras que al no haber pleno al 15, se generará un bote para una próxima jornada.
En cuanto al premio Elige 8, han aparecido 122 apuestas acertantes que se llevarán cada una 555,41 euros.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
Botellas que se transforman en oportunidades: figuritas para roscones hechas por mujeres con discapacidad
Un proyecto de Fundación Repsol