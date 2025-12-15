La Quiniela deja un premio de 754.210 euros en La Espina

La Quiniela, el juego de la lotería donde se apuesta sobre los resultados de los partidos de la última jornada de liga en España, ha dejado en La Espina (Salas) un premio de 754.210 euros.

Se trata de un boleto de 14 aciertos que fue sellado en el despacho receptor número 58.805 ubicado en el número 41 de la carretera general de La Espina.

El resultado de la Quiniela de este lunes fue 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - X - 2 - 2 - X y pleno al 15, 00

Tan solo hubo un boleto con los 14 aciertos, que se llevó 754.210 euros, mientras que al no haber pleno al 15, se generará un bote para una próxima jornada.

En cuanto al premio Elige 8, han aparecido 122 apuestas acertantes que se llevarán cada una 555,41 euros.