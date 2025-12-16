Cornellana se llevó el derbi con La Espina y sube a lo alto de la tabla, mientras el Salas cae en Castrillón

El fin de semana futbolístico en Salas estuvo marcado por el derbi del domingo en Cornellana y que enfrentó a los azules con la Unión Deportiva La Espina. Los primeros se llevaron el triunfo por dos goles a uno y se consolidan como líderes de la tabla. Por su parte, el Salas cayó frente al Pillarno, en Castrillón, y se sitúa el sexto de la tabla, fuera de los puestos de promoción.

Volviendo al derbi, opina el presidente del Cornellana, Michel Prieto, que los suyos apretaron desde el inicio y se encontraron contra una Espina "muy bien armada atrás, desbaratando las acometidas locales y tratando de salir a la contra, aunque sin demasiado peligro". Añade que, aunque fueron varias ocasiones las del Cornellana, Ángel Colao consiguió meter gol antes del descanso, al que se llegó con el resultado de 1-0.

"El segundo tiempo comenzó con el mismo guion. El Cornellana siguió apretando, pero sin conseguir cerrar el partido y La Espina, que se estaba defendiendo muy bien, en la primera aproximación a portería contraria consiguió un buen tanto por medio de Antonio Riesgo", señala Prieto. Casi hacia el final llegó el segundo del Cornellana, firmado de nuevo por Ángel Colao.

Otra imagen del partido en Vistalegre. / M. Prieto

Buen ambiente en Vistalegre

"Gran ambiente el vivido en Vistalegre, donde al final del partido ambos equipos y aficiones disfrutaron de bollo preñado y música a cargo de gaiteros en perfecta armonía, como no puede ser de otra manera. Queremos desear lo mejor a la Unión Deportiva La Espina a partir de aquí porque están trabajando muy bien y se lo merecen. No tengo duda de que los buenos resultados llegarán", señala Prieto. Los de Cornellana viajan el fin de semana a Coaña para defender el liderato frente a Los Castros, octavos de la tabla.

Por su parte la UD La Espina señala que el domingo lo dieron todo. "El equipo se dejó el alma en un derbi tan intenso e igualado como siempre, demostrando que la posición en la tabla no es reflejo de lo que verdaderamente ocurre en el campo", señala el equipo. Señalan que fue un partido muy intenso, donde cada balón "se disputaba como si fuera el último". Sin embargo, al final, la balanza se inclinó a favor de los locales.

Mucho orgullo

"El marcador dice derrota, nosotros decimos orgullo. Orgullo por un grupo que se vació, que resistió y que compitió hasta el último minuto. Orgullo por una afición que no dejó de empujar en los momentos más difíciles. Orgullo de lo que hemos construido juntos", reflexionan los de La Espina.

Por su parte, el Salas no logró puntuar en su partido frente al Pillarno y el partido terminó con un 3-2. "No conseguimos puntuar pese a hacer méritos para ello. Nos adelantamos 0-2 antes del descanso pero no conseguimos mantener la renta", señala el entrenador, Roberto Balsera. Considera que el resultado "es doloroso por cómo se produce, pero solo puedo felicitar a los chavales por el esfuerzo y animarlos a que sigan entrenando y compitiendo de esta manera". Y zanja: "Trabajando juntos conseguiremos el objetivo".

Posado del Salas antes del encuentro en Castrillón. / R. B.

Así las cosas, la jornada duodécima deja al Cornellana en primera posición, al Salas sexto de la tabla y a La Espina décimo tercero, solo por delante del Marino de Cudillero, el Belmonte y el San Fernando.