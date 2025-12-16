Un pequeño pueblo asturiano busca al afortunado que se llevó más de 750.000 euros en La Quiniela: "Hay sospechas de quién pudo ser..."

Algo más de tres cuartos de millón. Eso es lo que se ha llevado un vecino de La Espina (Salas) este martes 16 tras ser el único ganador de la Quiniela sobre los resultados de los partidos de la última jornada de fútbol de España. Ante la ausencia de acertantes del pleno al 15, el jugador salense se convirtió en el ganador de los 754.210 euros que se repartían a los que lograsen 14 aciertos, siendo el único el registrado en el Restaurante Pensión Dakar, regentado por José Adelino Pérez.

“Me enteré a las ocho de la mañana por mi hijo. No tenía ni idea de que habíamos repartido el premio”, confesó el propietario del establecimiento, que explicó que nada más recibir la alerta corrió a informarse antes de recibir la llamada de Loterías y Apuestas del Estado, quienes le avisaron que acudirían poco después para hacer entrega de los carteles del premio.

José Adelino Pérez tras la barra de su bar. / Christian García.

"Habladurías"

La noticia corrió como la pólvora, tal y como admitió Pérez, y es que por la mañana algún vecino ya se pasó por el Dakar para dar la enhorabuena y comentar quién ha podido ser el afortunado. “Ahora mismo todo son habladurías. Hay alguna sospecha, pero de momento nadie sabe nada”, señaló el lotero.

Además, se da la circunstancia de que este premio de más de 750.000 euros es llega a escasas semanas de que el negocio de Pérez cambie de manos. Tras 45 años al pie del cañón, la jubilación le ha llegado con una alegría inmensa. “Esto deja un gran sabor de boca. Por dar el premio pero también por la persona que va a recoger el testigo, que llega con un premio muy especial para el pueblo”, señaló.

Semanas atrás, y con la jubilación en el horizonte, Pérez confesó que bromeó en varias ocasiones con los clientes sobre su despedida: “Nunca habíamos dado grandes premios y, entre risas, decíamos que antes de irnos daríamos algo importante. Al final se ha cumplido”, declaró con orgullo Pérez, que aun así matizó: “Hoy no deja de ser un día más. Felices por el premio, pero a trabajar con normalidad”.