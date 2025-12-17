El PSOE de Salas renueva su ejecutiva y estos son sus integrantes (y planes de futuro)
El grupo, que introduce tres caras nuevas, llega dispuesto "a escuchar, crecer y hacer avanzar el concejo"
El PSOE de Salas acaba de renovar su ejecutiva local con la entrada de tres nuevas caras: Eva Díaz, la portavoz municipal Azahara Fernández y David Villar, conocido por su cargo de director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado.
El nuevo grupo inicia su andadura "con ganas de trabajar por los y las salenses, dispuesta a escuchar, crecer y hacer avanzar el concejo". La constitución del nuevo equipo tuvo lugar el pasado sábado con la asistencia del secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga.
Eva Díaz será la nueva secretaria de organización, mientras que Villar ejercerá de secretario de cooperación local y Azahara Fernández será la secretaria de Medio Rural. Se suman a Flor Menéndez, que ocupa el cargo de secretaria general; Joaquín Rodríguez que es el secretario de Jubilados y Tercera Edad y a Alberto Díez de Tejada, secretario de Política Municipal.
Cuenta Eva Díaz que el nuevo equipo comenzará a trabajar con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de 2027, si bien aún es pronto, señala, para elegir al candidato socialista a los comicios. En todo caso, destaca la incorporación de caras nuevas y gente joven que llega con ganas de aportar al concejo.
