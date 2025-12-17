El taller de empleo "Jardín Escolar" de Salas celebra unos resultados "excelentes"

El taller de empleo de Salas "Jardín Escolar" finalizó la pasada semana con una jornada de clausura en la que se reconoció la dedicación de los quince participantes de los talleres. De todos ellos, además, se registraron varias inserciones laborales, concretamente tres personas que accedieron a otros programas de empleo.

La clausura del taller de empleo contó con la participación del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quien entregó los diplomas acreditativos a los participantes del programa Operaciones Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería. Además, durante las semanas de formación, el alumnado recibió formación en competencias de actualidad como inteligencia artificial, seguridad y salud laboral, tecnología de la información y la comunicación, igualdad de género y sensibilización medioambiental.

Los resultados, tal y como señaló el Ayuntamiento de Salas, fueron "excelentes". En total, catorce alumnos obtuvieron el certificado completo y uno obtuvo una acreditación parcial acumulable, además de los tres alumnos que han accedido a otros programas de empleo.

Durante las semanas de formación, los participantes llevaron a cabo trabajos de mantenimiento de espacios verdes en diferentes puntos del concejo y colaboraron con centros educativos y entidades sociales.