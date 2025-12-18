Calma antes de Navidad: las compras en Salas se hacen esperar a los últimos días

La cuenta atrás para la Nochebuena ya ha dado comienzo y, a menos de una semana para la primera gran cita de las fiestas, es común ver movimiento en supermercados y tiendas. Carnes, pescados, mariscos... Pero también juguetes, joyas o perfumes son algunas de las cosas más buscadas. Sin embargo, en Salas, a diferencia de otros lugares, aún reina la calma, tal y como detallaron varios comerciantes locales, que explican que es habitual que en el concejo "se apure a los últimos días para los regalos", pero también para terminar de finiquitar todo lo referente a las cenas y comidas.

Así lo explicaron Marcos y Ana Álvarez, de la relojería y joyería Marcos Álvarez, un negocio tradicional con más de 140 años de historia en pleno centro de la capital de concejo. Ambos joyeros señalaron que, al igual que los dos últimos años, se ha reducido el consumo y señalaron que la razón es la subida en un 70 por ciento de los metales. "El precio se ha disparado en los últimos meses. Lo vemos crudo para esta Navidad", confesaron ambos, que explicaron que lo normal en Salas es que "se tarde en buscar los regalos" y que, además, se ha incrementado el interés en la plata.

Escaparate de la juguetería Cosas, de Salas. / Christian García

Situación opuesta viven los juguetes. Luisa Álvarez, de la juguetería Cosas, destacó que, como es habitual, los regalos para los más pequeños son los primeros en adquirirse. "La gente es previsora y se adelantan para comprar los juguetes", confirmó la propietaria de la juguetería, que también explicó que los últimos días "también son buenos para las ventas". Sobre las preferencias, la comerciante señaló que, como cada año "el juguete estrella lo decide la publicidad" y que "decenas de personas buscan el mismo", lo que provoca que se intensifique la sensación de escasez.

En cuanto a la alimentación, en Salas parece que también reina la calma y que la próxima semana será la que tendrá más movimiento. "Hay de todo un poco, pero la gente suele esperar a los últimos días", comentó María José Estrada, de La Tiendina de Jose, donde a pesar de mantener los precios del año pasado, señalaron que "está todo un poco parado", especialmente el turrón. En ese sentido, Estrada detalló que "se nota la presión de los supermercados".

Aun así, donde parece haber más interés es en las cestas navideñas, especialmente las que cuentan con productos tradicionales asturianos como los quesos, el chosco u otros embutidos. "Las cestas es algo que se mueve mucho ya días antes de Navidad", detalló.

Y siendo Navidad, algo que no puede faltar son los dulces. En Salas, uno que no puede faltar en casa son las famosas pastas de avellana de Carajitos del Profesor, donde admitieron que las ventas están "bastante animadas", lo que ha llevado a duplicar el volumen de trabajo, tal y como explicó la propietaria, María Teresa de Aspe.