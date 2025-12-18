Los mayores de Salas recuperan sus tardes de juegos y reuniones con la reapertura del centro social
El espacio, que abre de lunes a jueves en horario de 17.00 a 21.00 horas, permaneció cerrado cerca de año y medio: "Para nosotros era muy importante"
Un espacio en el que reunirse, compartir las tardes y disfrutar de diferentes actividades. El centro social de mayores de Salas volvió a abrir sus puertas el pasado 3 de diciembre para satisfacer los deseos de los más veteranos del concejo, que tras cerca de un año y medio de cierre, vuelven a disfrutar de sus reuniones en el espacio ubicado en la calle Pinón de la Freita. A partir de ahora, el local tendrá un horario de apertura de 17.00 a 21.00 horas de lunes a jueves.
"Para nosotros era muy importante. No teníamos a donde ir", señaló María Riesgo, quien desde entonces acude asiduamente a jugar a las cartas, al parchís o al bingo junto a Carmen Iriarte, Onorio Calvo, Mari Carmen Rodríguez o María Angélica Castro, entre otros. Este miércoles, el grupo de cinco amigos salenses se volvió a juntarse en el centro social, donde disfrutaron de una tarde de tute: "Es el trabajo de los retirados", bromeó Calvo.
Tal y como explicaron, el cierre del centro social, que se alargó cerca de año y medio, provocó insatisfacción entre los que eran asiduos al local, algunos de los cuales, explicaron, "dejaron de salir y se quedaban en casa".
Sin embargo, la nueva reapertura ha animado de nuevo a que los mayores salgan a la calle y se reúnan en un espacio que, desde las cinco, se convierte en un espacio de diversión y distensión. Entre cafés, tés o cacaos, además de los juegos de cartas, muchos aprovechan para charlar, ponerse al día o hacer prendas de punto, como es el caso de Carmen Iriarte, que ha iniciado la elaboración de unos escarpines.
La reapertura del centro supone también una oportunidad para retomar actividades que los mayores de Salas dejaron de realizar, como bailes en grupo, típicos antes del cierre temporal y que algunos echan en falta.
Además, el nuevo centro casi coincide en tiempo con el inicio de las actividades del local juvenil, lo que permite que Salas ofrezca planes de tarde para los diferentes grupos de edad. "Todo lo que sea prosperar en el pueblo es genial. Tener donde ir es fantástico", concluyó el grupo de amigos, que siguió con su partida de tute a la espera de que llegasen más usuarios.
La vicealcaldesa de Salas, Ana Pérez Feito, destacó que el centro social era un espacio que la población local "echaba de menos" y que ahora, con personal municipal, "se pone de nuevo en marcha para que lo disfrute".
