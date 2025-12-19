El centro de mayores de Salas impulsa actividades de ocio navideñas para sus usuarios

Manualidades, preparativos y actividades navideñas y hasta unas olimpiadas. Estas son algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo durante las últimas semanas en el Centro Polivalente de Recursos (CPR) de Salas, el centro de mayores de la capital del concejo dirigido por Eva María Díez, profesional Gerusia, empresa que gestiona las instalaciones. Tal y como explicó Díez, estas actividades, además, de promover el ocio y la actividad tanto física como mental de los usuarios, permite que estos sigan formando parte de la comunidad local.

Para ello, y entre otras actividades, se han organizado encuentros con alumnos y profesores de la Escuela de Música de Salas, quienes acudieron la pasada semana al centro de mayores para celebrar una jornada musical y festiva con villancicos en la que ya se calentaron motores de cara a la Navidad.

Pero las iniciativas no acaban solo ahí. Y es que los trabajos manuales son una herramienta más para mantener activos a los usuarios del centro en su día a día. Así, tal y como expuso la directora, durante los últimos días, los residentes, acompañados por las trabajadoras, han realizado manualidades de motivos navideños con los que han dado un nuevo aspecto a la residencia. Postales con forma de muñeco de nieve, un árbol de Navidad y todo tipo de decoraciones dejan claro que se vienen días de fiesta.

Además, durante estos días los usuarios están esforzándose por ser partícipes de la Navidad en Salas, concretamente de cara a la cabalgata de Reyes, en la cual no participarán de forma directa en su recorrido pero sí dejarán su sello a la vista. Así, las y los usuarios de la residencia están creando con sus propias manos la decoración de las carrozas, en concreto las cajas envueltas en papel navideño que simularán los regalos de los Reyes Mayos.

"Tenemos un equipo de trabajadores que es de diez, les acompañan, les ayudan y todo lo que se hace en el centro se hace de forma conjunta entre las trabajadoras y los mayores", señaló Díez, que destacó la ilusión de los usuarios del centro con estas actividades, los cuales "están encantados" por mantenerse activos con estas acciones así como de recibir visitas para realizar actividades conjuntas.

Tal y como explicó Díez, esta apertura del centro de mayores a la comunidad permite que se cambie la percepción sobre estas instalaciones. "Se trata de abrir la residencia a la comunidad, que sean partícipes de día a día, sobre todo con los niños", destacó la directora del centro.