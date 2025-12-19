Jubilados y pensionistas de Salas se citan el domingo 21 para una comida de convivencia

Los días previos a la Navidad traen consigo encuentros entre familiares, amistades y compañeros de trabajo. Las cenas de empresa son una tradición en los restaurantes en estas fechas, pero también lo son los encuentros con amigos, como el que ha organizado para dentro de tres días la asociación de jubilados y pensionistas de la Santina del Viso de Salas.

La asociación salense ha decidido celebrar una comida de convivencia en el restaurante Lupa, en Cudillero, en el que la gastronomía se unirá a la música para una jornada de ensueño como antesala de las fiestas navideñas.

En concreto, el menú que hará las delicias de los comensales consistirá en entremeses fríos y calientes, lenguado relleno y solomillo al horno, lo que satisfará los deseos de los más sibaritas. Además, también se contará con postre, café, agua y vino.

Además, una vez finalizado el festín, dará comienzo a la sesión musical, para la que se contará con la participación del Dúo Impresión, con los que se celebrará un gran baile para los asistentes.

Para apuntarse, los interesados podrán contactar a través de los números de teléfono 649328400 o 985834409. Además, las salidas serán desde varios puntos. En Tineo, desde la parada de autobuses a las 12.00 horas. La salida de La Espina se hará a las 12.30 horas, la de Salas a las 13.00 horas y la de Cornellana a las 13.15 horas.

Los socios de la asociación de jubilados y pensionistas disfrutarán del menú por 10 euros (será obligatorio presentar recibo de pago), mientras que las personas que no estén afiliadas tendrán un precio de 40 euros.