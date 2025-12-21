La iniciativa de los negocios de La Espina que llena su avenida de árboles de Navidad

Los conductores que estos días atraviesan la principal avenida de La Espina, en Salas, se sorprenden al ver los curiosos árboles de Navidad "plantados" en las farolas. Es la curiosa decoración que, a iniciativa del grupo de comerciantes "Quedamos en La Espina", se coloca cada año en esta localidad salense.

"Llaman mucho la atención", señalan los vecinos de estos árboles que se iluminan por la noche y dan ambiente a la localidad. Sirven de complemento a los adornos colocados por el Ayuntamiento y dan vida en estas fechas tan especiales del año.

La idea comenzó en 2015 y ese año se instalaron alrededor de una docena de pinos. Sin embargo, la propuesta no ha dejado de crecer, y cada año se incorporan nuevos elementos hasta rozar el centenar. Además, los comercios también aportan donativos para comprar más y reponer algunos de los que se van deteriorando.

Comerciantes y vecinos colaboran juntos en esta iniciativa. Del mismo modo, decoraron el entorno de la iglesia. El colectivo también anima a los vecinos a sumarse a este trabajo de embellecer La Espina decorando sus propias viviendas.

Concurso de dibujos

Por otro lado, desde hace diez años el grupo de comerciantes y empresarios que forman "Quedamos en La Espina" organiza un concurso de dibujos navideños entre los alumnos del colegio rural agrupado Eugenia Astur. Más de medio centenar de dibujos concurrieron a la presente edición y el viernes el jurado desveló que el ganador fue Pablo Vega, que se llevó como premio una gran tarta realizada con chucherías. No obstante, el resto de participantes también recibieron una recompensa por su esfuerzo y se llevaron unos dulces y un diploma.