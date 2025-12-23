La nueva directiva de Usaga en Asturias se muestra "con ánimo y fuerza" para defender al sector ganadero regional

José Álvarez, ganadero de leche de Idarga (Salas), acaba de estrenar el cargo de coordinador general de USAGA en Asturias, tomando el relevo de otro ganadero salense, Fernando Marrón, quien, por motivos personales, decidió dar un paso atrás después de nueve años al frente de la entidad. Invitados por LA NUEVA ESPAÑA, ambos ganaderos analizan juntos el futuro del sector en Asturias y los principales retos de la asociación.

"Yo mismo soy un reflejo de la situación que vive el campo ahora mismo. Los jóvenes se están marchando y los que estaban incorporados, lo están dejando", declara Marrón, que justificó su renuncia al cargo por la imposibilidad de compaginar su labor profesional con la organización. "Han sido nueve años en los que he dedicado muchísimo tiempo. Eso es lo que hace falta: tiempo", confiesa el exdirigente, que aun así muestra su satisfacción con el relevo, encabezado por Álvarez: "En USAGA tenemos un equipo de jóvenes profesionales que saben lo que es el campo y que van a hacer todo lo posible por solucionar nuestros problemas".

Álvarez y Marrón, en la plaza del ayuntamiento de Salas. / Christian García

Marrón, que fue elegido como coordinador de la asociación en noviembre de 2016, repasa algunos de los puntos más relevantes de su etapa al frente de USAGA. Tras nueve años, el ganadero señala: "Hemos presionado a la administración en todos los temas que nos afectan". Pone el foco en los montes vecinales, los cuales destaca como "un problema que afecta a muchos jóvenes". "La falta de base territorial es muy importante para tener una explotación. Hablamos de terrenos que nos arrebataron en los años ochenta y que la propia ley recalca que los tienen que devolver, y no lo hacen", denuncia Marrón, que recalca: "No hay voluntad política de devolverlos".

Línea a seguir

Por su parte, el nuevo coordinador general de USAGA, señaló que el camino a seguir por la entidad es "continuar con la línea de la anterior directiva". Entre los puntos más relevantes, señala la fauna salvaje, concretamente los ataques de lobos y los recientes que se están produciendo por parte de los osos y que son "un problema muy gordo para la ganadería". Además de las pérdidas por las muertes del ganado, Álvarez también explica que un aspecto a trabajar es la fiscalidad, puesto que "es abusivo lo que se está haciendo con nosotros".

Del mismo modo, la incorporación de ganaderos jóvenes es otro punto crítico para el nuevo coordinador de USAGA Asturias. "Arrancar de cero es muy complicado. Hoy en día los animales cuestan muchísimo y hay que realizar muchas obras. Es muy difícil", abunda Álvarez, quien, de cara a la nueva etapa del sindicato ganadero, muestra su confianza en el nuevo equipo directivo y las bases que lo conforman, en especial de los "veteranos" con quienes saben que pueden contar en cualquier momento. "Tal y como están las cosas, tenemos ánimo y fuerza para pelear lo que corresponda con la administración", recalca Álvarez.

En cuanto a Salas, la implantación de la fábrica de quesos Royal A-ware, según Marrón, "ha supuesto un boom ojalá se extienda a toda Asturias". "Esperemos que sea verdad todo lo que dicen sobre toda la leche que quieren recoger porque sería un tirón impresionante para el sector", recalca.