Récord de participación en el concurso de dibujo navideño de La Espina: Pablo Vega se alza con la victoria y una tarta de chucherías
En el certamen de este año, organizado por el grupo de comercios "Quedamos en La Espina", se inscribieron hasta 45 alumnos del colegio rural agrupado Eugenia Astur
El décimo Concurso de Dibujo Navideño de La Espina se celebró este fin de semana con un récord de jóvenes participantes, todos ellos estudiantes del Colegio Rural Agrupado Eugenia Astur, compuesto por las escuelas de La Espina, El Pedregal y Tuña.
Finalmente, el ganador del concurso organizado por el grupo de comercio “Quedamos en La Espina” fue Pablo Vega, quien se hizo con el diploma acreditativo de vencedor y con el regalo más deseado por los dibujantes: una gran tarta de chucherías. Por su parte, el resto de participantes recibieron también un diploma además un cucurucho de gominolas.
En cuanto a la obra vencedora, el dibujo es una representación de La Espina en la que destaca el cartel de entrada en el pueblo y que está recreado fielmente por Vega, puesto que, tal y como ocurre en el cartel real, ambos cuentan con una pegatina con el escudo del equipo local que da la bienvenida al vecindario.
Además, durante la entrega del premio se produjo una anécdota que provocó las risas de los asistentes, tanto adultos como jóvenes. El dibujo de Vega cuenta, junto al texto “Feliz 2025”, con el número 67, una expresión que, tal y como se indica en Google, es utilizada por adolescentes y que “nos significa nada y a la vez significa todo”. Esto se vinculó directamente al premio cuando Vega hizo el gesto del 67, provocando las risas de los más jóvenes del lugar.
