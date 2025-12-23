Salas y Cornellana cierran el año con sendas victorias mientras que La Espina se queda con un empate

Salas cierra el año ganando en casa frente al Marino de Cudillero. El resultado fue de 4-1 en un partido que el entrenador, Roberto Balsera, califica de “muy completo” y en el que asegura que “apenas dimos opciones al rival”. Los encargados de marcar los goles fueron Óscar Rodríguez, que abrió y cerró el marcador, Enol González y Luis Fernández, por parte del Salas, mientras que el único gol del Marion de Cudillero fue de Leonardo Moraes.

Jugadores de Salas. / Salas CD

“Estamos muy contentos de terminar el 2025 ganando en casa, delante de nuestra gente”, destaca Balsera. Ahora el equipo se va de descanso para volver en “con las pilas cargadas” para 2026.

Victoria del Cornellana

También se llevó una victoria en el último partido del año el CD Cornellana frente al UD Castros, en Coaña. El resultado fue de 1-3, con goles de Enol Vázquez, Antonio Rodríguez y Andrés Galán, por parte del Cornellana, y de Hugo González marcó el único gol de UD Castros, a través de un penalti en el minuto 56.

“El Cornellana jugó un partido muy serio en Coaña, un equipo de la zona media de la tabla, y que es muy sólido en su campo, pero que poco pudo hacer ante el empuje del Cornellana”, analiza el presidente del club, Michel Prieto.

Fue el Cornellana el que se puso por delante en el marcador llegando al descanso con un marcador de 0-2 a favor de los visitantes. “Tras el descanso, el Castros salió más fuerte, pero fue Andrés quien puso el tercero para el Cornellana”, describe. Luego llegaría el penalti a favor del equipo local. No obstante, Prieto destaca que “el partido siempre lo tuvimos bajo control”.

El Cornellana cierra el año como líder en tercera Asturfútbol. A la vuelta del descanso navideño se enfrentará en su campo del Vistalegre al Hispano B “uno de los equipos fuertes de la categoría”, reconocen.

Empate para La Espina

La Espina rozó su primera victoria como visitante en el estadio Raimundo Álvarez frente al CD Raíces, pero el partido se cerró con un empate a unos. “Salimos con las ideas claras, trabajando duro en la presión y combinando en busca de espacios”, detalla el club.

Un momento del partido de La Espina frente al Raíces. / UD La Espina

El primer tiempo se cerró sin goles, que llegaron avanzado el segundo tiempo. La Espina logró adelantarse en el marcador en el minuto 76 con un gol de Antonio Riesgo. Pero en un saque de esquina en el minuto 90 los locales igualaron el marcador con un gol de Rubén González.

“Nos fuimos con un sabor agridulce por cómo se nos escapó la victoria, pero con la cabeza alta: sumar este punto refuerza la confianza del grupo y nos recuerda que el trabajo acaba dando furtos”, valora el equipo.