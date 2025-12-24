Furor antes de Navidad: Papá Noel reparte magia e ilusión entre los más pequeños de Salas

Como un sueño cumplido. Ese fue el sentimiento de muchos niños y niñas de Salas que este martes 23 de diciembre pudieron conocer en persona a Papá Noel, con quien pudieron compartir un instante de felicidad y capturarlo para siempre días antes de, Navidad, la mañana en la que recibirán algunos de sus regalos más deseados.

Desde las cinco de la tarde, la plaza de la iglesia de Salas se abarrotó de pequeños que, acompañados por sus familiares, ansiaban conocer, al fin, a Papá Noel. Muchos aguardaban con una carta en la mano en la que anotaron sus peticiones a San Nicolás. Otros, en cambio, no podían pensar en otra cosa más que en las actividades programadas en la carpa.

A la derecha, Papá Noel con una de las niñas asistentes. / Christian García

Para arrancar motores, se celebró un taller de manualidades navideñas en el que los más pequeños del concejo pudieron crear sus propios árboles y bolas de navidad para decorar sus casas.

Seguidamente, se celebró una merienda para que las niñas y niños asistentes cogiesen fuerzas antes del momento estrella de la tarde. Además, la carpa contó con barra atendida por la Comisión de Festejos y se celebró una chocolatada para financiar el viaje de estudios.

Mickey y Minnie Mouse y Papá Noel en su visita al centro social de mayores de Salas. / A. S.

Sin embargo, el momento clave era a las 18.30 horas, instante en el que Papá Noel hizo acto de presencia, acompañado de Mickey y Minnie Mouse como fieles escuderos. Durante un largo tiempo, las decenas de niños y niñas asistentes hicieron cola para, uno a uno, sentarse en las rodillas de Papá Noel y hacerse una foto antes de introducir su carta de regalos en el buzón habilitado en el lugar.

Además, la carpa no fue el único lugar que visitó Papá Noel, y es que, instantes antes, acudió a otros espacios de Salas, como el centro de mayores de la localidad o el centro de social de mayores, donde numerosos jubilados y pensionistas del concejo pasan las tardes jugando a las cartas o disfrutando de otras actividades.