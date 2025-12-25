Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El deseo para esta Navidad del Alcalde de Salas para los más pequeños del concejo

En su mensaje navideño, Sergio Hidalgo transmitió su esperanza por que los niños y niñas salenses disfrutasen de muchos regalos y de mucha alegría de cara a la noche de Reyes

En vídeo: el mensaje navideño del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo

Christian García

Salas

"Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad", se cantó durante este miércoles en infinidad de casas de toda España antes y después de una de las noches más especiales del año, en la que las personas se reúnen con familiares y amigos y que tiene en los más pequeños a sus principales protagonistas, los cuales, este jueves de Navidad, disfrutan de sus regalos ya sea en casa, en la calle o en el parque.

Precisamente, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, durante su mensaje de Navidad, se dirigió a las niñas y niños del concejo. En el vídeo, grabado con una idílica panorámica del paisaje salense, Hidalgo quiso transmitir sus buenos deseos a los más pequeños semanas antes de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. "Espero que estos días sean muy buenos", transmitió el Alcalde, que mostró su confianza en que los Reyes "traigan muchos regalos" a los niños y niñas así como "muchísima ilusión y cosas buenas".

Impulso para el comercio local

Por otro lado, Hidalgo también publicó otro mensaje navideño, en este caso centrado en el comercio local de Salas. En él, el Alcalde señaló que el hecho de consumir en los establecimientos del municipio supone un apoyo directo a los vecinos propietarios de estos negocios.

En ese sentido, Hidalgo animó a los salenses a seguir consumiendo en comercios locales para impulsar la economía de Salas. "Os animo a todos a comprar en nuestro comercio", declaró el Alcalde, que llamó a "tomar un café en nuestros bares y cafeterías", pero también a acudir a los restaurantes y a disfrutar de estancias en los hoteles y casas rurales repartidas por el concejo.

