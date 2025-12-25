Relevo al frente de la Fundación Valdés-Salas: Isidro Sánchez cede el testigo a Leopoldo Tolivar

La Fundación Valdés-Salas comienza 2026 con novedades. En concreto, con un relevo en los mandos de esta prestigiosa entidad ligada a la Universidad de Oviedo y con sede en la capital salense. El profesor de la Facultad de Económicas Isidro Sánchez dejará la presidencia tras dos años en el cargo y cede el testigo al catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar, que le sucederá el próximo enero.

Sánchez explica que el relevo se produce tras diecisiete años en primera línea. "Llevo en esto desde 2008, pues comencé de la mano de Joaquín Lorences, el primer presidente de la entidad. Son muchos años y necesito volver al mundo universitario, a las clases y a la investigación. No obstante, seguiré colaborando con la Fundación", señala el salense, orgulloso de haber contribuido a consolidar una entidad muy querida y asentada en el territorio. "Estoy contento y muy orgulloso de lo que hemos hecho", añade el docente, de 62 años, que dejará el cargo el 31 de diciembre.

Apoyo de la gente

"Tenemos el reconocimiento y apoyo de la gente y de muchas instituciones y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Todo el mundo nos abre las puertas", abunda Sánchez, que repasa para LA NUEVA ESPAÑA la actividad de estos dos últimos años. En enero de 2024 relevó de manera provisional a Joaquín Lorences y en junio de ese año llegó su nombramiento formal por parte del patronato.

Además de la actividad habitual de la Fundación, le tocó afrontar en primera línea el intenso milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana. "La iniciativa inicial de conmemorar el milenario fue de la Fundación y es un orgullo haber logrado poner al monasterio en el foco porque estaba muy olvidado y mucha gente desconocía lo que teníamos", señala Sánchez, que da cuenta de la intensa actividad generada en torno al cenobio.

El milenario se ha compaginado con otros proyectos como el proyecto arqueológico La Cobertoria, la digitalización de archivos como el caso del de Fernán Coronas, la rehabilitación de piezas del Museo de Arte Sacro de Tineo o la creación del Centro Documental del Perrománico que dentro de poco abrirá sus puertas en el palacio Valdés-Salas.

"Ilusión y temor"

"Hemos abierto muchos frentes, así que estar en la presidencia conlleva mucho trabajo de organización", apunta Sánchez. A partir de enero será Leopoldo Alas, bisnieto del escritor Leopoldo Alas "Clarín" y nieto del rector Leopoldo Alas, quien tome las riendas. "Lo hago con ilusión, porque es un reto, pero también con temor porque no es una cosa sencilla y no sé si estaré a la altura. El listón están muy alto", añade Alas que, si bien no es natural de Salas como sus predecesores en el cargo, siempre ha estado muy vinculado al concejo, al que le unen lazos familiares y donde ha pasado largas estancias durante su infancia.

"Salas es una villa que quiero por encima de todo y si acepto el cargo no es por vanidad, sino por cariño", señala Alas a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. El catedrático de la Universidad de Oviedo no es nuevo en la entidad, pues forma parte del patronato casi desde sus inicios. "No es una tarea sencilla, pero sé que me van a apoyar mis compañeros", señala Alas, que espera poder plantear nuevas iniciativas. "Lo primero es ponerme al día y después me gustaría abrir nuevos horizontes, pero siempre con prudencia", concluye.