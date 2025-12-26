Todo listo en Salas para celebrar este sábado su San Silvestre, la más madrugadora del Occidente

La San Silvestre cumple cien años. Originada en Sao Paolo (Brasil) en 1925 e inspirada en carreras nocturnas que se celebraban en París para despedir el año, esta prueba se ha convertido en imprescindible el calendario navideño. Cada año, cientos de miles de personas de todo el mundo participan en ella, incluida la celebrada en Salas, cuya edición del año pasado acogió a más de 250 corredores.

La salense es, además, la prueba más madrugadora de cuantas se celebran en el Occidente. Por el momento, tal y como indicó la concejalía de Deportes de Salas, cuenta con 144 personas inscritas.

Este sábado, la San Silvestre de Salas ha citado a los corredores a las 16.00 horas, cuando dará comienzo la primera de las pruebas de la cita deportiva. En concreto, las carreras comenzarán con las diferentes categorías de "Peques", compuesta por 0 a 3 años; "baby"; de 4 a 6 años; de 7 a 10 años y de 11 a 14 años (tanto categoría masculina como femenina).

A las 17:30 horas

Posteriormente, el plato fuerte, la categoría absoluta de adultos masculina y femenina arrancará a las 17.30 horas.

Y aunque la San Silvestre se disputa este sábado, quien aún no esté inscrito está a tiempo de hacerlo, puesto que aún será posible hacerlo hasta las 13.30 horas del mismo día de la carrera en el Ayuntamiento de Salas, donde también se podrán recoger los dorsales entre las 13.30 y las 15.30 horas.

Durante la celebración de la prueba deportiva, además, habrá un punto habilitado para realizar donativos a AECC, la Asociación Española Contra el Cáncer.

Además, desde la organización se ha invitado a los participantes a acudir disfrazados a la carrera para una jornada de competición pero, sobre todo, de diversión.