Salas solicita al Principado revisar el despliegue de fibra óptica para mejorar la cobertura en el concejo

El alcalde y el concejal de Nuevas Tecnologías de Salas, Sergio Hidalgo y Alejandro Bermúdez, respectivamente, se reunieron esta semana en Oviedo con el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas de Amo. El encuentro tuvo como objetivo abordar la actual situación existente en el concejo a causa de los problemas con la cobertura móvil en la zona de la Ría Miranda.

Tal y como señaló el Ayuntamiento, en algunas zonas del concejo la cobertura móvil es "inexistente", provocando que los trámites telemáticos que requieran de SMS sean casi imposibles de realizar, independientemente de que los vecinos de la zona cuenten con fibra óptica o radio enlace. Es el caso de la localidad de Láneo, cuyos vecinos ya denunciaron en LA NUEVA ESPAÑA su problemática.

Además de ello, el regidor y el edil solicitaron al director general que se revise el actual despliegue de fibra óptica de Adamo en Salas. Esta petición, detalló el Consistorio, radica en que en diferentes pueblos del concejo aún no es posible disponer de esta conectividad. Del mismo modo, también se aprovechó el encuentro para proponer nuevas mejoras en los diferentes repetidores de TDT (televisión digital terrestre) de municipio.

Ante la situación presentada por el Alcalde y el concejal, se destacó que Salas cuenta con una cobertura cercana al 90 por ciento de territorio con fibra óptica o con la red de Sestaferia, lo que supone una mejora "muy importante" respecto a años anteriores y que "ha permitido que el teletrabajo sea posible incluso en zonas donde antes era impensable".