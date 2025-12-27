¿Dónde celebrar la Nochevieja en Salas? La plaza de la Colegiata ofrecerá dos opciones para todas las edades

Restan tan solo cuatro días para Nochevieja, una de las citas más especiales de año, si no la que más, y en la que familiares y amigos se reúnen para celebrar el cambio de año. Durante este día es habitual que la gente aproveche la mañana y la tarde a modo de "previa" de la cena y de las doce uvas, pero, sin duda, el momento más esperado es la poscelebración. Una vez despidamos 2025 y demos la bienvenida al 2026, muchísimas personas comenzarán a engalanarse para acudir con el mejor aspecto a las fiestas o reuniones con familia, amigos o parejas, ya sea en establecimientos alquilados o con entrada o en casas rurales. En Salas, en cambio, la gran fiesta se adelantará a la tarde del 30 de diciembre. ¿El objetivo? Que los más pequeños del concejo pueda recrear la fiesta de fin de año.

Así, a las 17.00 horas del día 30, se celebrará la "Nochevieja infantil" en la carpa de la plaza de la Colegiata. Allí, la juventud salense podrá disfrutar de las campanadas más divertidas y, como los mayores, disfrutar de un momento único al año

Para participar, los interesados podrán inscribirse a través del teléfono 667646700, vía WhatsApp.

Por otro lado, los mayores también podrán celebrar la llegada de nuevo año. La Comisión de Fiestas de Salas ha organizado una fiesta de Nochevieja que arrancará a las 00.30 horas en la plaza de la Colegiata con DJ "Vas Bailar". Las entradas en taquilla costarán 12 euros, mientras que las anticipadas, que están a la venta en los bares "Donde Juan", "Uruguay", "Berlín" y "La Luciana", tendrán un precio de 8 euros. Ambas entradas incluyen una consumición gratis o dos cervezas.

Además, a partir de las 7.00 horas, la cafetería Uruguay ofrecerá desayuno a base de churros con chocolates para poner el broche final a una noche de ensueño.