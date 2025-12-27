La ingeniera salense Noemí García enseña a los más jóvenes de Salas los secretos de la programación

Acercar la programación a las nuevas generaciones para que tengan pleno conocimiento de las herramientas a su alcance. Ese es el objetivo de "La hora del código", una iniciativa mundial que en Asturias parte de los colegios de ingenieros informáticos de Asturias (COIIPA y CITIPA) y que destinada especialmente al alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria. Este año, este programa de formación informática celebra su décima edición y alcanzará a cerca de 4.000 estudiantes de 60 centros educativos asturianos, varios de ellos de Salas, que este jueves impartieron en el Telecentro municipal el taller de la mano de la ingeniera informática, la salense Noemí García.

"Con este taller pretendemos acercar la programación y la informática al alumnado participante", declaró la ingeniera informática, que explicó que, para garantizar que el alumnado se mantenga atento al desarrollo de la actividad, esta se apoya en videojuegos o películas que conocen: "Los niños van resolviendo los problemas de forma muy simple, realizando actividades que se asemejan a lo que es programar", explicó García, que detalló que entre las películas y videojuegos que se emplean están Minecraft o Frozen.

En cuanto a los ejercicios, estos se realizan mediante bloques de códigos "que van formando pequeños programas" y que según los propios bloques que colocan los participantes "las páginas realizan una acción u otra".

Participantes en el taller de programación de Salas. / C.G.

Todo esto, señaló la ingeniera informática, se realiza para aprovechar la etapa de aprendizaje en la que se encuentran estos estudiantes, una edad en la que "van decidiendo qué les puede gustar más" y que es el momento ideal para "acercarles una idea más tangible de lo que es la tecnología".

Además, respecto a la relación de las nuevas generaciones con la tecnología, los denominados "nativos digitales" han crecido con aparatos electrónicos en sus manos, ya sea teléfonos inteligentes ("smartphones"), tablets o portátiles. Sin embargo, más allá del manejo, García explicó la importancia de que sepan qué es lo que están usando. "Las nuevas generaciones ya ven y usan la tecnología, pero con este programa aprenden qué es lo que están usando", señaló la ingeniera informática, que detalló que "tienen más soltura que otras generaciones, están acostumbrados a manipular los dispositivos, pero necesitan conocer cómo funciona lo que manejan para comprenderlo".