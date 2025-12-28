Láneo estrena sus nuevos caminos gracias a la colaboración entre los vecinos y el Ayuntamiento de Salas
El Consistorio realizó una inversión de más de 8.000 euros para renovar el asfalto hasta el cementerio, además de la limpieza de varios puntos de la parroquia
El Ayuntamiento de Salas sigue adelante con la mejora de diferentes enclaves del concejo. El último punto donde se han llevado a cabo trabajos ha sido Láneo. Esta semana, el Alcalde, Sergio Hidalgo, visitó los trabajos realizados en la parroquia, donde se han acometido diversas actuaciones de mejora.
En concreto, se llevó a cabo un cambio del asfaltado del camino de acceso al cementerio, unas labores que han contado con un presupuesto que ha superado los 8.000 euros.
Además, varios caminos de Láneo han visto renovada su imagen, puesto que también se han llevado a cabo varios trabajos de limpieza mediante pala y relleno de zahorra, incluido el tramo que conecta Láneo con La Pesquera.
Desde el Ayuntamiento destacaron la implicación de los vecinos de Láneo, algunos de los cuales incluso aportaron sus propios tractores para facilitar las labores llevadas a cabo en la parroquia.
El Consistorio también puso en valor la labor de la asociación de vecinos de Láneo y destacó "su colaboración, coordinación y constante disposición para trabajar de forma conjunta en beneficio del pueblo".
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
- El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
- Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros