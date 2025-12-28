Láneo estrena sus nuevos caminos gracias a la colaboración entre los vecinos y el Ayuntamiento de Salas

El Ayuntamiento de Salas sigue adelante con la mejora de diferentes enclaves del concejo. El último punto donde se han llevado a cabo trabajos ha sido Láneo. Esta semana, el Alcalde, Sergio Hidalgo, visitó los trabajos realizados en la parroquia, donde se han acometido diversas actuaciones de mejora.

En concreto, se llevó a cabo un cambio del asfaltado del camino de acceso al cementerio, unas labores que han contado con un presupuesto que ha superado los 8.000 euros.

Uno de los puntos de Láneo recién reasfaltados. / A. S.

Además, varios caminos de Láneo han visto renovada su imagen, puesto que también se han llevado a cabo varios trabajos de limpieza mediante pala y relleno de zahorra, incluido el tramo que conecta Láneo con La Pesquera.

Desde el Ayuntamiento destacaron la implicación de los vecinos de Láneo, algunos de los cuales incluso aportaron sus propios tractores para facilitar las labores llevadas a cabo en la parroquia.

Uno de los tractores aportados por los vecinos de Láneo para facilitar los trabajos. / A. S.

El Consistorio también puso en valor la labor de la asociación de vecinos de Láneo y destacó "su colaboración, coordinación y constante disposición para trabajar de forma conjunta en beneficio del pueblo".