A los vecinos de Láneo se les agota la paciencia: "Tener buena cobertura no es un capricho, es una necesidad"

Sin posibilidad de realizar trámites administrativos vía online e, incluso, con problemas para solicitar servicios sanitarios de urgencia. Esa es la situación en la que se encuentran los vecinos de Láneo, una de las parroquias de Salas afectadas por la baja cobertura móvil y una de las razones por las que el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Alejandro Bermúdez, se reunieron este semana en Oviedo con el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas de Amo, a quien transmitieron la necesidad de mejorar la cobertura móvil en el concejo.

Tal y como se detalló durante el encuentro con el representante del Principado, en diversos puntos de Salas la cobertura móvil es "inexistente". De este modo, es ya habitual que los vecinos de las zonas afectadas no puedan llevar a cabo trámites que requieren de SMS (mensajes de texto). Sin embargo, la problemática ha ido escalando hasta el punto de que, en ocasiones en las que se ha solicitado asistencia sanitaria de urgencia, la falta de cobertura móvil podría poner en riesgo la salud de los vecinos.

"Para poder tener cobertura hay que salir de casa. Cuando contactas con el 112, te preguntan por la situación de la persona afectada, pero como no estás delante, no puedes responder", señaló Carmen Gómez, miembro de la Asociación de Cultura Tradicional y Desarrollo Rural de Láneo, desde la que se reclama una intervención para facilitar el día a día de los vecinos.

Sin soluciones

"No se puede permitir que, en pleno siglo XXI, haya pueblos que estando bien comunicados no tengan señal por teléfono", declaró Gómez, que criticó la falta de atención por parte del Principado. "No nos dan soluciones, pero nos seguiremos moviendo. Tener buena cobertura no es un capricho, es una necesidad", concluyó Gómez.

Durante su encuentro en Oviedo con Lucas del Amo, Hidalgo y Bermúdez señalaron la necesidad de abordar la situación de escasa cobertura móvil, especialmente en Ría Miranda, donde los vecinos tienen graves problemas a la hora de realizar trámites online.

La fibra óptima de Adamo fue también otro punto comentado, concretamente por la imposibilidad de algunos pueblos de disponer de esta conectividad, motivo por el cual el Consistorio solicitaron mejoras en los repetidores TDT.