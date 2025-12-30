Los roscones de Reyes más populares de Salas van con regalo

Superada la Nochebuena y la Navidad, los próximos objetivos son la cena de Nochevieja y la fiesta de Año Nuevo, aunque para los más pequeños la mirada permanece fija en el 6 de enero, fecha en la que recibirán los regalos que les traerán Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente tras una jornada previa en la que disfrutarán de la cabalgata. Para coger fuerzas de cara a la gran cita de enero, las confiterías, pastelerías y panaderías trabajan a destajo para elaborar todo tipo de dulces para disfrutar durante estos días, y la repostería Casino de Cornellana no es ninguna excepción, puesto que ya trabaja a destajo para elaborar los exquisitos roscones de Reyes que, un año más, traen premio.

"Llevamos muchos años con esta iniciativa, pero cada vez va a más y la gente lo comenta constantemente", declaró Ana Menéndez, propietaria de la confitería de Cornellana en la que, un año más, han decidido celebrar las fiestas con dos suculentos premios: uno de 200 euros y otro de 500. En concreto, estos irán a parar a los portadores de las papeletas cuyos números coincidan con las tres últimas cifras del primer y segundo premio de la Lotería Nacional del 10 de enero de 2026. Para poder participar, los clientes tendrán hasta el día 9 de enero de 2026 para realizar su compra en repostería Casino.

Un roscón de Reyes elaborado por repostería Casino. / A. M.

"Además de lo buenos que están y lo mucho que gustan a la gente, es un incentivo más para que el día de Reyes haya una ilusión más", destacó Menéndez sobre el sorteo del premio, que detalló que cada año los encargos van en aumento, por lo que el trabajo artesano es constante y cada día salen del establecimiento roscones elaborados en la misma jornada. Además, la repostera destacó la gran variedad de variedades que pueden adquirirse, ya sean de tipo bollería o de hojaldre, y que pueden ir rellenos de almendra, cabello de ángel, chocolate de la casinita, trufa o los tradicionales de nata o crema.

Por otro lado, la fiebre por el roscón se suma, además, a los múltiples dulces que elaboran las confiterías. En el caso de Casino, la carga de trabajo durante estas semanas por la alta demanda del roscón de Reyes se ve incrementada por la elaboración de otros productos que son también estrellas de las navidades, como es el caso de las casinitas “cuya elaboración lleva mucho tiempo" al tratarse de un producto "totalmente artesano", las casadielles o, entre otras, los carajitos.

Sobre el furor que causa el roscón de Reyes, Menéndez comentó que, a diferencia de lo que se pueda pensar, el ansia por conseguir uno incluso semanas antes de la jornada para la que están pensados "es algo que se ha disparado en los últimos años". "Antes el roscón se vendía justo el día de Reyes o en la víspera, pero ahora los clientes quieren tenerlo con tiempo y los pedidos se hacen con mucha antelación. Desayunar roscón la mañana de Navidad es algo que ya no es novedad", aseguró Menéndez, que dio las claves para elaborar un roscón de categoría: "El secreto para hacer un buen roscón es masa madre, usar los mejores ingredientes y darle mucho mimo".