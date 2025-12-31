Las "pequecampanadas" de Salas triunfan entre los más jóvenes del concejo

Juegos, música, risas y mucha diversión. Eso es lo que se vivió este martes en la carpa de la plaza de la Colegiata de Salas durante la celebración de la Nochevieja infantil que permitió a los más pequeños iniciarse en la jornada más especial del año. Decenas de niñas y niños bailaron, cantaron y disfrutaron de unas campanadas pensadas exclusivamente para ellos.

Además, un día antes, un amplio grupo de jóvenes salenses se desplazaron hasta Parque Principado junto al alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, con quien disfrutaron de una tarde de cine en compañía.

Niñas y niños celebran la Nochevieja infantil de Salas. / A. S.

Y de los más pequeños a los más mayores, y es que la asociación Pensionistas Castillo de Salas celebró, como cada año, su cena en familia para despedir el año.

Tarde de cine en Parque Astur. / A. S.

Pero la diversión no acaba ahí. Esta Nochevieja tendrá lugar la gran fiesta de Año Nuevo, una jornada organizada por la Comisión de Festejos de Salas que arrancará a las 00.30 horas del 1 de enero, una vez degustadas las uvas.

Miembros de la asociación de Pensionistas Castillo de Salas durante su cena de Navidad. / A. S.

Las entradas en taquilla costarán 12 euros, mientras que las anticipadas, que están a la venta en los bares "Donde Juan", "Uruguay", "Berlín" y "La Luciana", tendrán un precio de 8 euros. Ambas entradas incluyen una consumición gratis o dos cervezas.

Además, a partir de las 7.00 horas, la cafetería Uruguay ofrecerá desayuno a base de churros con chocolates para poner el broche final a una noche de ensueño.