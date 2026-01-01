Comprar en La Espina tiene premio: así es la última campaña del pequeño comercio local para impulsar las ventas

Hasta 200 euros de regalo. Ese es el premio que puede llevarse el ganador del sorteo que ha anunciado este lunes el grupo de comercios "Quedamos en La Espina", una iniciativa que realizan desde hace quince años que tiene como objetivo dar visibilidad al pequeño comercio local y a impulsar las ventas durante las fiestas navideñas.

Para participar en la campaña (que se mantendrá activa hasta el 5 de enero) y poder optar a los 200 euros del sorteo, los interesados deberán realizar una compra en uno de los nueve comercios participantes: Casa El Cándano; Asturceres; Librería Aguión; RBO Neumáticos; Peluquería Isabel; El Rincón de Vane; Talleres Tino Fernández; Ferretería el Ferreiro; y El Ropero.

Tal y como detalló Marité del Oso, de "Quedamos en La Espina", la fecha de confirmación del ganador se comunicará próximamente, una vez se haya pasado la resaca festiva de Navidad y con la vuelta a la normalidad.

Cartel del sorteo organizado por los comercios de La Espina. / M. D. O.

Además, el cartel del sorteo cuenta con una clara referencia a la intención que tiene el grupo de comerciantes. En él, se muestra un árbol de Navidad con bolas decorativas en las que se leen los nombres de los comerciantes de La Espina. "Representa lo que queremos. Que los vecinos compren a sus vecinos y que vayamos de la mano", destacó Del Oso. El dibujo es, además, ganador de una edición de años anteriores del concurso de dibujo navideño que organiza y patrocina la propia agrupación "Quedamos en La Espina".

Sobre el impacto de estas campañas, la empresaria de La Espina explicó que "se nota un aumento importante en las ventas" y que "ojalá fuese así el resto del año". Aun así, recalcó que el consumidor de pueblos pequeños como el caso de La Espina "es diferente al de las ciudades o villas" y que está más acostumbrado a realizar las compras en los negocios cercanos.