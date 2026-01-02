Viven solos pero están acompañados: voluntarios de Salas elaboran 26 menús de Nochevieja a personas mayores del concejo

El día de Nochevieja es uno de los más especiales del año. Las reuniones familiares son toda una tradición y los encuentros con las amistades una oportunidad para despedir el año y recibir el nuevo en la mejor compañía posible. Sin embargo, son incontables los casos de personas para las que, por su situación familiar o económica, entre otras, pasan solas estas fechas tan señaladas. Por ello, y con el objetivo de contribuir a su buen estado de ánimo, el Ayuntamiento de Salas y voluntarios de Protección Civil organizaron este día 31 un reparto de menús de Nochevieja que llegó a diferentes puntos de concejo.

En concreto, los menús que se ofrecieron estaban compuestos por sopa de marisco, jamón asado y, de postre, arroz con leche con requesón que fueron elaborados por las propias personas voluntarias que impulsaron una iniciativa que se repite año tras año en el concejo.

En esta ocasión, por voluntad de las propias voluntarias, el reparto de menús se trasladó de Nochebuena a Nochevieja, pasando de ser menús encargados a restaurantes por elaboraciones propias de los participantes, que quisieron dar una alegría a los beneficiarios en la última noche del año.

El Alcalde y la vicealcaldesa, Ana Pérez Feito, preparando el envasado de los menús. / A. S.

Tal y como declaró la teniente de alcalde, Ana Pérez Feito, una vez finalizadas las cocciones, tanto ella como el alcalde, Sergio Hidalgo, se encargaron de preparar el envasado previo al reparto, que llevaron a cabo ambos junto a los miembros de Protección Civil, quienes asumieron la ruta más amplia entre Salas y pueblos como Loris o Soto de los Infantes.

Por su parte, el Alcalde se encargó de acudir con los menús que tenían como destino las viviendas de residentes en Malleza, La Arquera o Priero, mientras que Pérez Feito asumió la labor de hacerlos llegar a La Espina, Bodenaya o Cueva.

En total se repartieron 26 menús a personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores que se encuentran solas. Estas personas, señaló la vicealcaldesa, pasan gran parte del año e iniciativas como esta "les hace mucha ilusión". "Se muestran agradecidos de que haya gente que los visite, que se interese por ellos y que les entregue los menús, les demuestra que están acompañados en un día especial", destacó la vicealcaldesa.