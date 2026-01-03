Más de 200 personas festejan la llegada de 2026 en la fiesta de Año Nuevo organizada en Salas

Año nuevo, vida nuevo. Sin embargo, antes de todo, hay que disfrutar. Una vez finalizadas las campanadas, toda España celebró la llegada del 2026, en muchos casos con la familia y entorno más cercano, pero también con amigos, muchos de los cuales se citaron, en Salas, en la carpa de la plaza de la Colegiata de Santa María la Mayor, donde la Comisión de Festejos organizó una gran fiesta de Año Nuevo a la que asistieron más de 200 personas.

"Hubo muchísima gente y lo pasó genial. Les encantó", declaró Laura González, presidenta de la Comisión, sobre la fiesta programada en Salas apenas media hora después de finalizar las campanadas. Además, González también destacó que, dado el éxito de la actividad, la Comisión trabajará para reeditarlo: "El año que viene repetimos, sin duda".

Durante las últimas semanas, los vecinos de Salas pudieron hacerse con las entradas en los bares "Donde Juan", "Uruguay", "Berlín" y "La Luciana", a un precio de 8 euros -12 en taquilla- con una consumición gratuita o dos cervezas.

Durante la fiesta, la música corrió a cargo de DJ "Vas Bailar", que puso patas arriba la carpa festiva, haciendo gala a su nombre. Además, también hubo hueco para realizar varios sorteos entre los asistentes, muchos de los cuales finalizaron la noche en el "Uruguay", donde a partir de las 7.00 horas se comenzó a ofrecer chocolate con churros para que los últimos en llegar a casa lo hiciesen con el estómago lleno para descansar.