Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
La interrupción al tráfico se ha producido dentro del concejo de Salas, en el punto kilométrico 468.1, pasado el pueblo de Ovés
Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre la localidad salense de La Espina y el vecino concejo de Valdés. La interrupción al tráfico se ha producido dentro del concejo de Salas, en el punto kilométrico 468.1, pasado el pueblo de Ovés.
Según informa la Guardia Civil el corte de la carretera se produjo sobre 20.48 horas de este sábado, siendo señalizado el mismo por una patrulla del sector de tráfico de Asturias, que permanecerá en el lugar hasta la llegada del personal de mantenimiento de carreteras para la retirada.
La carretera es la principal vía de comunicación con la costa desde Salas y otros concejos próximos como Tineo, aunque este último cuenta con vías alternativas para sortear el desprendimiento, como es la salida por Casa del Puerto en dirección al pueblo valdesano de Ayones (AS-359), que permite incorporarse de nuevo a la carretera nacional a la altura de El Pontigón.
