Restablecida la circulación en la carretera N-634 entre Salas y Valdés

Un desprendimiento de árboles cortó el vial durante algo más de dos horas y media

Imagen de google maps del punto kilométrico afectado por la caída de árboles.

Demelsa Álvarez

Salas

La circulación del tráfico en la carretera N-634 entre Salas y Valdes se restableció a las 23.20 horas, tras haber permanecido cortada algo más de dos horas y media a la altura del punto kilométrico 468.1, pasado el pueblo de Ovés, en el concejo de Salas.

El corte de la vía se produjo por la caída de árboles que inhabilitaron ambos carriles de la carretera. Un suceso que se produjo a las 20.48 horas, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Precisamente, una patrulla del sector de tráfico de Asturias se encargó de señalizar el obstáculo hasta la llegada del personal de mantenimiento de carreteras que se encargó de la retirada del desprendimiento que devolvió la normalidad al vial.

La carretera afectada es la principal vía de comunicación con la costa desde Salas y otros concejos próximos como Tineo.

