Salas ultima los preparativos para la cabalgata de Reyes: horario, recorrido y sorpresas para los niños
El desfile dará comienzo a las 20:00 horas desde la avenida Chamberí y posteriormente se llevará a cabo la recepción de Sus Majestades en la plaza de la Colegiata
Las niñas y niños están a punto de disfrutar de una de las jornadas más especiales del año, el Día de Reyes. Roscón, regalos, mañana en familia... El 6 de enero se convierte, cada año, un momento de ensueño para los más pequeños. Sin embargo, justo un día antes, se celebra la otra gran jornada del mes: la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, la cual tampoco faltará en Salas.
Este año, el mágico desfile dará comienzo a las 20.00 horas con salida desde la avenida Chamberí, frente al establecimiento Café Arábica.
Además de disfrutar del desfile con Melchor, Gaspar, Baltasar y los acompañantes de los Reyes Magos, así como de las tradicionales chuches que se lanzan desde las carrozas, los más pequeños podrán conocer en persona a sus grandes ídolos.
Por un lado, a lo largo del trayecto de la cabalgata, los Reyes Magos realizarán dos paradas durante el recorrido para hacer fotos en las carrozas.
Por otro, Sus Majestades serán recibidas en la plaza de la Colegiata, donde niñas y niños podrán verles de cerca para transmitirles sus deseos de cara a la mañana de Reyes.
