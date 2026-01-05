Un incendio calcina el techo de una vivienda en Salas
El 112 Asturias recibió el sábado, poco antes de de las 21.00 horas, un aviso alertando de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda situada en la localidad de Las Gallinas, en el concejo de Salas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en los parques de Grado y Tineo. Una vez en la zona, iniciaron las labores de extinción, que se prolongaron durante varias horas de la madrugada debido a la intensidad de las llamas y a la afectación de la cubierta del inmueble.
El incendio causó la calcinación del techo de la vivienda, así como desperfectos en otras zonas del inmueble. Además, el propietario de la casa sufrió varias quemaduras leves en las manos mientras intentaba sofocar el fuego en un primer momento. El afectado acudió por sus propios medios al centro de salud de Salas, donde fue atendido por el personal sanitario sin que su estado revista gravedad.
Para garantizar que el incendio había quedado completamente extinguido y evitar posibles rebrotes, los Bomberos regresaron en la mañana de ayer a la vivienda para realizar una revisión y comprobaron que la cubierta se encontraba totalmente fría.
