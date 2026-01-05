Salas quiere codearse con Gijón, Barcelona o Londres: el concejo se postula para ser Destino Turístico Inteligente
Tras aprobarse la adhesión en el último Pleno, el concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, destaca el salto de visibilidad que aportará formar parte de un programa que permitirá al Consistorio optar a nuevas subvenciones
Bilbao, Barcelona, Donosti, Benidorm, Gijón... Estas son algunas de las ciudades que forman parte de la red Destino Turístico Inteligente, un programa que promueve e impulsa a los municipios que, a través de la tecnología, la innovación y la sostenibilidad, buscan mejorar la experiencia de sus visitantes así como garantizar la integridad de la calidad de vida de los residentes. Y Salas, tras haberlo aprobado en el último Pleno extraordinario del 2025, está a punto de formar parte de una lujosa lista que, a nivel internacional, cuenta con capitales estatales como Londres, Ámsterdam, Tokio, Toronto o Medellín.
Esta integración en la red Destino Turístico Inteligente (DTI), programa impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR tiene como objetivo crear experiencias más personalizadas, eficientes y enriquecedoras para los visitantes, a la vez que busca un mayor beneficio socioeconómico y un desarrollo sostenible para la localidad. Tal y como explicó Alejandro Bermúdez, concejal de Turismo de Salas, tras el Pleno extraordinario, el programa DTI se afianza sobre cuatro ejes: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad y nuevas tecnologías.
Una vez el Pleno aprobó la adhesión al programa, a partir de ahora Salas encara un proceso de evaluación a cargo de SEGITTUR, que analizará el modelo turístico de Salas y determinará si el concejo cumple con los objetivos para entrar a formar parte de la red, la cual, además, permitirá que el Ayuntamiento acceda a subvenciones destinadas a turismo y que, además del Consistorio, también beneficiarían al tejido empresarial local.
"Formar parte del programa Destino Turístico Inteligente aporta, ante todo, muchísima visibilidad. Te pone junto a nombres muy importantes a nivel turístico nacional", destacó Bermúdez, que además recalcó la importancia que supone para Salas poder tener acceso a ayudas así como a programas de formación.
Actualmente, dentro de esos cuatro ejes enumerados por el edil de Turismo, Salas desarrollará diferentes proyectos que se extenderán durante el próximo año y que podrán llevarse a cabo gracias a la subvención de un millón de euros que fue aprobada para el concejo a través del Plan de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.
"Estamos haciendo muchos proyectos que tienen impacto en la puntuación final. Tenemos puesta nuestra ilusión y esperanza en que la adhesión va a salir adelante y que seremos un Destino Turístico Inteligente", concluyó Bermúdez.
