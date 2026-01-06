Los Reyes Magos reparten ilusión en varios puntos de Salas: las cabalgatas y recepciones se celebraron según lo previsto

En el concejo de Salas los Reyes Magos se organizaron para visitar además de la capital Cornellana y el pueblo de Lavio. La primera parada la hicieron en Cornellana donde desfilaron por el pueblo en carrozas hasta llegar a la iglesia parroquial en el monasterio de San Salvador. Allí pudieron recibir a todos los niños y disfrutar con una chocolatada para todos los asistentes.

En Salas, Sus Majestades de Oriente recorrieron la villa en sus carrozas, en un desfile del que formaron parte personajes de las películas Disney, así como pastores en su viaje a Belén, algunos de ellos con un pequeño rebaño de ovejas. La recepción de los niños se realizo en la Colegiata.

En Lavio, los reyes también recorrieron el pueblo y en la iglesia hicieron entrega de los regalos a los más pequeños, que no tuvieron que esperar a que amaneciese para descubrir las sorpresas traídas por los Magos de Oriente.