El Salas juega un aplazado frente al Belmonte y marca ocho goles

“Fue un partido muy completo”, reconoce el entrenador Roberto Balsera que empieza el año con “buenas sensaciones”

Jugadores del Salas antes del partido.

Demelsa Álvarez

Salas

El Salas comienza el año con muy buen pie en el campo. En un fin de semana en que aún no ha arrancado la competición – lo hará el próximo día 11 -, al equipo salense le tocó disputar un partido aplazado frente al Belmonte en la jornada 11. El partido se disputó en el campo de El Zagúan, en Salas, donde la afición pudo disfrutar de “un partido muy completo” en el que los de casa dominaron el juego y lograron marcar ocho goles a un rival que no pudo anotar en su marcador.

El entrenador del equipo salense, Roberto Balsera, asegura que este inicio de año les permite afrontar “lo que queda de la primera vuelta con buenas sensaciones”.

Además, quiso felicitar al equipo rival por “el esfuerzo que está haciendo para sacar el equipo adelante, es bonito ver que municipios y pueblos pequeños vuelven a tener equipo”.

