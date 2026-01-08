Salas abre inscripciones para el nuevo curso que ofrece un 100 por ciento de empleabilidad

Nueva oportunidad formativa en Salas. Desde el Ayuntamiento se ha abierto ya el plazo de inscripción para el curso de formación en atención sociosanitaria para personas dependientes y los interesados podrán presentar sus solicitudes a lo largo del mes de enero o hasta que se cubran las plazas.

Este curso se impartirá en modalidad mixta, combinando la teleformación con sesiones presenciales que combinarán teoría y prácticas profesionales. Desde el Ayuntamiento de Salas se destacó, además, que la formación cuenta con subvención, lo que supone mayor facilidad de acceso para la mejora de la cualificación profesional. Los interesados pueden contactar a través del teléfono 637876917 para obtener información y realizar su inscripción.

Este curso de Atención Sociosanitaria tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y, a la vez, dar respuesta a las necesidades del sector sociosanitario en Salas. Además, el curso está especialmente dirigido tanto para personas desempleadas como para personas con contrato laboral interesadas en seguir formándose y encontrar un nuevo puesto en un sector que, tal y como se destaca desde el Consistorio, cuenta con un 100 por ciento de empleabilidad.

Desde el Ayuntamiento se destaca que cursos como este contribuyen a la apuesta municipal por la formación, el empleo y la mejora de los servicios sanitarios para la contribución del desarrollo social y económico del concejo.

De ese modo, las personas que decidan inscribirse en el curso, al finalizarlo contarán con las habilidades y herramientas necesarias para trabajar en ámbitos como la ayuda a domicilio y los centros residenciales.