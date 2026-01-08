Salas se tiñe de blanco: la nieve deja postales idílicas en el concejo
La Espina y el pico Aguión despertaron estos días con un manto blanco y sin incidencias
"Año de nieves, año de bienes" es un dicho popular que asocia un invierno con mucha nieve a unas buenas cosechas a partir de la primavera. En este caso, el invierno asturiano no ha contado con nevadas profundas, pero en los últimos días comienzan a surgir estampas idílicas en diferentes concejos. Es el caso de Salas, donde varios puntos están cubiertos con una nieve que hizo acto de presencia en la mañana de Reyes y que invita a los más apasionados a disfrutar de una jornada teñida de blanco.
La borrasca Francis, que ha provocado un bajón en los termómetros en la última semana, no ha causado incidencias en Salas, donde hay ya contundentes capas de nieve en algunos puntos del concejo, concretamente en La Espina y en el pico Aguión, con alturas de entre 600 y 900 metros. En estas ubicaciones se pueden disfrutar panorámicas dignas de postal que harán las delicias para quienes decidan acudir.
Pese a que no ha habido incidencias, cabe extremar precauciones, acudiendo bien equipado con ropa de abrigo y calzado óptimo para moverse por la nieve o conduciendo con cautela hasta los puntos nevados y equipados con elementos de seguridad y aviso en caso de emergencia.
