Esta es la fecha en la que la Policía Nacional visitará Salas para poder hacer este trámite

La Policía Nacional acudirá el próximo 21 de enero a Salas para realizar nuevos documentos nacionales de identidad (DNI) o para renovar los que estén a punto de caducar. Tal y como detalló el Ayuntamiento de Salas, una unidad móvil del Cuerpo se desplazará al concejo para atender entre el 21 y el 23 a los ciudadanos que reserven cita a través del teléfono 985 830 004.

El precio del DNI es de 12 euros, mientras que la tasa a abonar por el pasaporte alcanza los 30 euros, y ambos tendrán que abonarse en efectivo. Además, para el pasaporte será necesario contar con DNI en vigor y aportar fotografía reciente. Ambos documentos se entregan en el momento de la expedición.

Además, para la expedición de pasaportes de menores de edad y tutelados, será necesaria la presencia de las personas que ostenten patria potestad o tutela.