Esta es la fecha en la que la Policía Nacional visitará Salas para poder hacer este trámite

Los vecinos de Salas que necesiten renovar o tramitar el DNI y el pasaporte, por 12 y 30 euros respectivamente, podrán hacerlo en la unidad móvil que visitará el concejo pidiendo cita previa

Agentes de la Policía Nacional de Luarca, durante las sesiones para renovar el DNI en la zona rural asturiana.

Agentes de la Policía Nacional de Luarca, durante las sesiones para renovar el DNI en la zona rural asturiana.

Christian García

Salas

La Policía Nacional acudirá el próximo 21 de enero a Salas para realizar nuevos documentos nacionales de identidad (DNI) o para renovar los que estén a punto de caducar. Tal y como detalló el Ayuntamiento de Salas, una unidad móvil del Cuerpo se desplazará al concejo para atender entre el 21 y el 23 a los ciudadanos que reserven cita a través del teléfono 985 830 004.

El precio del DNI es de 12 euros, mientras que la tasa a abonar por el pasaporte alcanza los 30 euros, y ambos tendrán que abonarse en efectivo. Además, para el pasaporte será necesario contar con DNI en vigor y aportar fotografía reciente. Ambos documentos se entregan en el momento de la expedición.

Además, para la expedición de pasaportes de menores de edad y tutelados, será necesaria la presencia de las personas que ostenten patria potestad o tutela.

El Principado pone ya líneas rojas al nuevo modelo de financiación autonómica, que recibe con recelo por la "ordinalidad"

El Principado pone ya líneas rojas al nuevo modelo de financiación autonómica, que recibe con recelo por la "ordinalidad"

Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"

Cinco años sin Pablo Cortijo, el técnico de ambulancias fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: "Nos acordamos todos los días de él"

El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo

El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie alternativas a la presencia de animales en la Cabalgata de Reyes Magos de Oviedo

VÍDEO: Los técnicos de ambulancias de Gijón homenajean la memoria de Pablo Cortijo: "Nos acordamos de él todos los días"

VÍDEO: Los técnicos de ambulancias de Gijón homenajean la memoria de Pablo Cortijo: “Nos acordamos de él todos los días”

De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

De las críticas de Ayuso, Moreno y Page a la buena acogida de Illa: así reaccionan las comunidades autónomas a la financiación presentada por Montero

Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

Siero modifica el proyecto de saneamiento de Puente Nora (Lugones) para incluir la pavimentación de un camino de Paredes

Vecinos alertan del riesgo en el cruce de la avenida del Llano con San José: "Es muy peligroso porque hay mucha gente cruzando"

María José Campanario se lleva un susto de salud en su última aparición televisiva: "Me he tenido que operar"

María José Campanario se lleva un susto de salud en su última aparición televisiva: "Me he tenido que operar"
