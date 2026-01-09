El récord de visitantes en Salas deja un impacto económico de 1,3 millones de euros en el concejo
Entre turistas y peregrinos, el concejo recibió a casi 35.000 personas durante los pasados 365 días, en los que la hostelería y el pequeño comercio local fueron los grandes beneficiados
Casi 10.000 personas. Esa fue la cifra total de visitantes que pasaron por Salas a lo largo de 2025 y que, tal y como señaló el Ayuntamiento, supone un nuevo récord para el concejo. La anterior marca se alcanzó un año atrás, en 2024, cuando fueron hasta 8.520 las personas que decidieron disfrutar del concejo. Pues bien, además del mediático, el turismo trae consigo un gran impacto económico y, en el caso de Salas, el récord de visitantes generó más de 580.000 euros que se dividen en alojamientos, hostelería, comercio local y otros servicios, tal y como señaló el Consistorio.
Alejandro Bermúdez, concejal de Turismo de Salas, destacó que tanto el récord de visitantes como el gasto de estos en el concejo en 2024 "confirman que el trabajo realizado en los últimos años en promoción turística, puesta en valor del patrimonio y apoyo al comercio local está dando resultados". Además, el edil salense destacó que el concejo "se está posicionando como un destino atractivo, auténtico y tranquilo" para los visitantes.
Por su parte, Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, señaló que el crecimiento turístico del concejo "no solo es una buena noticia en términos de visitantes", sino también por el "impacto positivo" que este tiene en el comercio local y en el empleo. "Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un modelo turístico sostenible que genere oportunidades sin perder la esencia de nuestro concejo", destacó el regidor.
Además, Salas es un enclave privilegiado ya no solo por su paisaje y entorno, sino por ser lugar de paso del Camino de Santiago, por lo que la llegada de peregrinos es una constante, incluido el último mes de diciembre, en el que varios peregrinos se dejaron ver.
Tal y como trasladó el Consistorio, durante los últimos 12 meses se contabilizaron aproximadamente 25.000 peregrinos. Según cálculos municipales, el impacto económico directo estimado es de algo más de 750.000 euros. Sumados a los turistas, 2025 se cerró con casi 35.000 visitantes y un gasto que superó la barrera de los 1,3 millones de euros.
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Un colegio de la Pola prohíbe jugar al balón en el patio y la Consejería lo avala: 'Se garantiza la igualdad y se reducen los conflictos
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en el caso de la calle Contracay