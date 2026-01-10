Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay ganador del sorteo de 2.000 euros para gastar en el pequeño comercio de Salas

El número 6.703, repartido en Menta Salón de Peluquería y Estética, fue el premiado en la lotería del Niño y ahora su propietario tendrá un mes para reclamarlo a contar desde el 6 de enero

A la derecha, José Manuel Alba, propietario de La Tiendina de Jose, atendiendo a Baldomero Pérez.

A la derecha, José Manuel Alba, propietario de La Tiendina de Jose, atendiendo a Baldomero Pérez. / Christian García

Christian García

Salas

Ya hay ganador de la campaña "Comprar en el concejo de Salas tiene premio", iniciativa que unió a medio centenar de establecimientos comerciales de la villa salense, La Espina y Cornellana para animar a las ventas navideñas. Con el objetivo de que los vecinos invirtiesen en los negocios cercanos, los establecimientos quisieron premiar a su clientela con un premio de 2.000 euros para gastar en los negocios participantes.

Así, las reglas fueron sencillas: con las compras o consumiciones en los locales adheridos, se entregaron boletos para participar en el gran sorteo del premio, el 6 de enero, coincidiendo con la lotería del Niño.

Tal y como informó el Ayuntamiento de Salas, el número premiado fue el 6.703, una papeleta que fue repartida en Menta Salón de Peluquería y Estética.

Una vez comunicado el número agraciado, la persona propietaria del boleto que trae consigo 2.000 euros tendrá un plazo de un mes para reclamarlo, a contar desde el 6 de enero.

