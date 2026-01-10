Ya hay ganador del sorteo de 2.000 euros para gastar en el pequeño comercio de Salas
El número 6.703, repartido en Menta Salón de Peluquería y Estética, fue el premiado en la lotería del Niño y ahora su propietario tendrá un mes para reclamarlo a contar desde el 6 de enero
Ya hay ganador de la campaña "Comprar en el concejo de Salas tiene premio", iniciativa que unió a medio centenar de establecimientos comerciales de la villa salense, La Espina y Cornellana para animar a las ventas navideñas. Con el objetivo de que los vecinos invirtiesen en los negocios cercanos, los establecimientos quisieron premiar a su clientela con un premio de 2.000 euros para gastar en los negocios participantes.
Así, las reglas fueron sencillas: con las compras o consumiciones en los locales adheridos, se entregaron boletos para participar en el gran sorteo del premio, el 6 de enero, coincidiendo con la lotería del Niño.
Tal y como informó el Ayuntamiento de Salas, el número premiado fue el 6.703, una papeleta que fue repartida en Menta Salón de Peluquería y Estética.
Una vez comunicado el número agraciado, la persona propietaria del boleto que trae consigo 2.000 euros tendrá un plazo de un mes para reclamarlo, a contar desde el 6 de enero.
