Pilates, zumba y "crossfitness", la nueva oferta deportiva de Salas para la que ya hay inscripciones abiertas

Cada nuevo año implica, en muchos casos, la elección de nuevos propósitos para los siguientes 365 días. Leer más, organizarse mejor, hacer más ejercicio... Y esta última es, precisamente, la opción que se les ofrece a los vecinos de Salas que deseen ponerse en forma, recuperar hábitos de vida saludables y, además, conocer nuevas personas y hacer grupo en torno a una actividad común gracias a la nueva propuesta del Ayuntamiento y para la cual los interesados ya pueden presentar su solicitud.

En concreto, se trata de una nueva hornada de sesiones de pilates, zumba y "crosstraining", estas dos últimas se impartirán los martes y los jueves a las 19:30 y a las 20:30 horas, respectivamente.

Por su parte, las clases de pilates se desarrollarán los mismos días, martes y jueves, a partir de las 9:45 horas. Además, la inscripción para estas actividades físicas incluye acceso al gimnasio con máquinas.

En La Veiga

Todas las actividades se desarrollarán en La Veiga y la fecha de inicio se comunicará una vez se completen los grupos de las diferentes modalidades deportivas, por lo que el periodo de preinscripción no cuenta con fecha límite y podría ampliarse el número de grupos dada la alta demanda e interés suscitado en las últimas horas, razón por la que se han completado ya dos grupos, pilates y "crosstraining". En cuanto al precio, la inscripción en las actividades contará con una tarifa plana de 40 euros.

Tal y como se destacó desde el Ayuntamiento, los ejercicios de fuerza son "básicos" para la salud de las personas "al igual que los pasos de zumba al ritmo de la música".

Para poder apuntarse en la lista de preinscripción, los interesados deberán enviar un mensaje de texto vía WhatsApp al número de teléfono 611993046, donde también recibirán información del inicio de las actividades.