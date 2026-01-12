Salas acoge la presentación del 44.º Certamen de afuega'l pitu
Los alcades de los 13 concejos que conforman la DOP asistirán al acto, en el Castillo de Valdés Salas
Fernando Delgado
El Castillo de Valdés Salas, en Salas, acogerá el martes 13 de enero a las cinco de la tarde el acto de presentación del XLIV Certamen del queso afuega´l pitu con la asistencia de los 13 alcaldes de los concejos integrados en la Denominación de Origen Protegida (DOP): Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte de Miranda, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón y Soto del Barco.
Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes antes de las intervenciones de las entidades organizadoras del certamen, que se celebrará el próximo domingo en La Foz de Morcín: Mino García, alcalde de Morcín; Verónica Alvarez, presidenta del Consejo Regulador de la DOP Afuega´l Pitu; y Pepe Sariego, integrante de la Hermandad de La Probe.
Asistentes
A continuación, Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, glosará las figuras de las queseras Isabel García Martínez, presidenta de la D0P entre 2003 y 2021, y de Raquel Alvarez Rodríguez, presidenta entre 2021 y 2025, quienes serán galardonadas con el “Afuega´l Pitu de Oro 2025”, junto a Quesería Temia por sus éxitos internacionales. Asimismo, también serán reconocidas las tres queserías ubicadas en el concejo de Salas: Rebollín, La Arquera y El Viso.
En la organización del certamen, además de los 13 concejos integrados en la DOP Afuega´l Pitu, colaboran la Asociación Patronal de Hostelería y Turimo de Asturias (OTEA), el Club de Guisanderas y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, bajo el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Durante el acto de presentación en el Castillo de Valdés Salas se dará a conocer la identidad de la persona que ejercerá como pregonera del certamen en próximo domingo en La Foz de Morcín.
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés