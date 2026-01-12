Salas acoge la presentación del 44.º Certamen de afuega'l pitu

El Castillo de Valdés Salas, en Salas, acogerá el martes 13 de enero a las cinco de la tarde el acto de presentación del XLIV Certamen del queso afuega´l pitu con la asistencia de los 13 alcaldes de los concejos integrados en la Denominación de Origen Protegida (DOP): Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte de Miranda, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón y Soto del Barco.

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes antes de las intervenciones de las entidades organizadoras del certamen, que se celebrará el próximo domingo en La Foz de Morcín: Mino García, alcalde de Morcín; Verónica Alvarez, presidenta del Consejo Regulador de la DOP Afuega´l Pitu; y Pepe Sariego, integrante de la Hermandad de La Probe.

Asistentes

A continuación, Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, glosará las figuras de las queseras Isabel García Martínez, presidenta de la D0P entre 2003 y 2021, y de Raquel Alvarez Rodríguez, presidenta entre 2021 y 2025, quienes serán galardonadas con el “Afuega´l Pitu de Oro 2025”, junto a Quesería Temia por sus éxitos internacionales. Asimismo, también serán reconocidas las tres queserías ubicadas en el concejo de Salas: Rebollín, La Arquera y El Viso.

En la organización del certamen, además de los 13 concejos integrados en la DOP Afuega´l Pitu, colaboran la Asociación Patronal de Hostelería y Turimo de Asturias (OTEA), el Club de Guisanderas y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, bajo el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Durante el acto de presentación en el Castillo de Valdés Salas se dará a conocer la identidad de la persona que ejercerá como pregonera del certamen en próximo domingo en La Foz de Morcín.