Las ventas navideñas en Salas cumplen con las expectativas pese a una bajada respecto al año anterior

Comida, bebidas, regalos, ropa, complementos, decoración... La Navidad, además de encuentros con familiares y amigos, trae consigo unas semanas de consumo constante. Por un lado, para elaborar las cenas y comidas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Por otro, para conseguir ese vestido especial para celebrar la llegada del 2026. Pero también para llenar la casa de luces y objetos navideños o para conseguir el regalo especial para un ser querido. Así, los comercios experimentan una gran carga de trabajo desde días antes de las primeras citas navideñas. Salas no es, ni mucho menos, una excepción y comerciantes de diferentes núcleos poblacionales mostraron su satisfacción ante la campaña festiva, aunque también señalaron un descenso en el gasto.

"Las navidades han estado bien. En general han cumplido expectativas, aunque hemos notado una bajada respecto al año pasado", comentó Angélica Rodríguez, propietaria desde diciembre de 2024 del estanco ubicado en la capital salense, por lo que acaba de cumplir sus segundas navidades en la villa. En su opinión, Rodríguez señaló que "evidentemente" se produjo un incremento de ventas respecto a semanas no festivas, aunque no se alcanzó el número de ventas experimentado un año antes.

Mirar precios

En su local, Rodríguez comercializa todo tipo de complementos como bolsos, carteras, perfumes y los reyes de la Navidad: los perfumes. "Es lo que más destaca de lejos", comentó la estanquera, que reafirmó la sensación de una reducción en el gasto por parte de los clientes. "La gente venía mucho a mirar los precios, pero dar el siguiente paso fue más complicado", aseguró.

Sin embargo, Rodríguez también percibió que entre los clientes, se incrementaron los visitantes, público que bien se encontraba visitando a familiares o que aprovecharon las fechas navideñas para visitar el concejo. "Se notó más gente de fuera, en los días previos a las festividades sobre todo. Gente que a lo mejor estaba de visita y aprovechó para hacer las compras aquí", concretó.

"Como otros años"

Por su parte, Marité del Oso, vecina de La Espina y propietaria de El Ropero además de integrante del grupo de comerciantes "Quedamos en La Espina", señaló que las ventas de las recientes navidades "fueron superiores a las del año pasado en los días previos" pero que poco a poco "fueron a menos". "Como balance, podemos decir que más o menos como otros años, pero no mejor", destacó Del Oso.

En La Espina, además, disfrutaron de una iniciativa de los comercios mediante la cual se sorteaban 200 euros entre las personas que hiciesen gasto en el pueblo con el objetivo de impulsar las ventas de cara a la Navidad. Según la iniciativa, los interesados debían comprar en uno de los nueve comercios participantes. Sin embargo, Del Oso explicó que estas propuestas "no se hacen con el objetivo de vender más" sino "por premiar la fidelidad de los vecinos". Aun así, la confirmación del ganador se comunicará próximamente una vez superada la resaca navideña.

Movimiento en Cornellana

En cuanto a Cornellana, Ana Menéndez, propietaria de Repostería Casino, celebró que las recientes fiestas fueron "unas buenas navidades". "En los pueblos pequeños se nota que la gente se va a la ciudad, pero aquí se notó mucho movimiento", comentó Menéndez, que en los últimos días pudo tomar la temperatura a los comercios cercanos, quienes le transmitieron que "estuvieron llenos y contentos".

En su caso, la propietaria de Casino, señaló que la campaña de turrones y de roscones "nos deja completamente satisfechos". "Fue increíble la cantidad de gente que vino desde diferentes sitios", declaró la empresaria, que también destacó el comercio a través de la página web.

En ese sentido, Menéndez destacó que en Salas "se está haciendo una buena labor de divulgación" del concejo y que "en las redes hay mucho movimiento", por lo que "cada vez tenemos más visitantes que disfrutan de nuestra oferta de productos", y añadió que "estamos muy satisfechos y la sensación general es muy buena".