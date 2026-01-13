Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, pregonera del certamen del Afuega'l Pitu en Morcín

Enero es sinónimo de Afuega'l Pitu, queso asturiano que esta semana celebra su 44.º Certamen. El Castillo de Valdés-Salas acogió la presentación del evento que se celebrará en su ubicación tradicional: La Foz de Morcín.

Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, fue el encargado de arrancar la presentación del certamen. En su intervención, el regidor destacó la presencia de tres queserías de Afuega'l Pitu en el concejo, como son Rebollín, El Viso y La Arquera, premiadas las tres durante la presentación del certamen por su labor de conservación, promoción e impulso de esta variedad quesera. "Estamos muy orgullosos de nuestras queserías de Afuega'l Pitu, un queso arraigado en nuestro municipio", declaró Hidalgo, que destacó que "el orgullo de queserías de toda la vida, innovadoras, que vieron la posibilidad de diversificar la economía".

Por su parte, Pepe Sariego, de la Hermandad de La Probe, mostró su convicción porque el certamen "sea un día fantástico al que asista mucha gente", y añadió que "es la fiesta del invierno asturiano por antonomasia". Por otro lado, ante la falta de queserías -tan solo siete en tres concejos de los trece que componen la DOP-, Sariego señaló la necesidad de "abrir mercados" y "vender fuera de Asturias". "Debemos crecer y la Consejería de Medio Rural tiene que buscar y estar presente en todas las ferias", concluyó Sariego.

El evento, al que asistieron alcaldes de varios de los concejos que integran la DOP, también tuvo un hueco para homenajear con el premio Afuega'l Pitu de Oro 2025 a Raquel Álvarez, presidenta de la DOP entre 2021 y 2025; a Isabel García, presidenta de la DOP entre 2003 y 2021; y a la quesería Temia.

Además, también se adelantó que, de cara al certamen del próximo año, será Tineo el concejo encargado de acoger la presentación del próximo evento, cumpliendo con el compromiso adquirido por el consejo de rotar anualmente la sede para diversificar y dar mayor visibilidad a todos los integrantes de la DOP.

La gran semana del Afuega'l Pitu arranca este jueves con la gran final gastronómica en la que concurren siete restaurantes asturianos con elaboraciones a base del queso protagonista. El concurso, en su segunda edición, está organizado por la Hermandad de La Probe, el Ayuntamiento de Morcín y el Consejo Regulador de la DOP Afuega'l Pitu y cuenta con la colaboración de la Asociación Patronal de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), el Club de Guisanderas y el Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, bajo el patrocinio de Caja Rural de Asturias.

La segunda cita será el sábado 17 con una sesión de bailes al son de la música del Dúo Emoción y Pablo Díaz DJ Granda. Ya el domingo 18 llega el grueso de la programación. A las 10.00 se celebra el XIII Trail de Montaña Afuega'l Pitu, en el que están inscritos más de 400 corredores. A las 11.00 horas se celebrará la apertura oficial del certamen y a las 12.30 horas, Margarita Mier ofrecerá una demostración de elaboración del queso.

Poco después, a las 13.00 horas, llegará uno de los puntos más importantes del certamen, el pregón, que en esta ocasión correrá a cargo de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias. "Estamos muy orgullosos de que asista porque representa la capacidad de proyectarse en el mundo sin perder la identidad", declaró la presidenta de la DOP Afuega'l Pitu, Verónica Álvarez. El domingo también se entregarán los premios del concurso de platos elaborados, cuya final se celebra el jueves, además de los premios del certamen a los mejores quesos Afuega'l Pitu.

A las 13.35 horas tendrá lugar una subasta pública de los quesos premiados, cuya recaudación será donada al Banco de Alimentos de Asturias. El objetivo, tal y como señaló la organización, es superar el récord del año pasado, cifrado en 3.000 euros. Diez minutos después, a las 13.45 horas, se entregarán los premios de Trail de Montaña.