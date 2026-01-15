Salas se prepara para la feria del Salmón y abre inscripciones para la subasta del campanu

La 26.ª Feria del Salmón de Cornellana está cada vez más cerca. Tras la edición del año pasado, en la que el concejo de Salas celebró el cuarto de siglo de su gran evento, este año vuelve con más fuerza que nunca en la también llamada Feria Capenastur - Asturpesca y subasta del campanu de Asturias.

Este miércoles, su directora, María Ángeles Fernández, "Geli", dio el pistoletazo de salida para las inscripciones para expositores y empresas que estén interesadas en participar como subasteros para la edición de este año, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril.

Con la programación aún en elaboración, Fernández destacó la importancia de la feria como iniciativa para potenciar la actividad económica en el concejo y para seguir impulsando el turismo.

"Es una fiesta de interés turístico nacional y para el concejo es algo muy bueno, puesto que atrae mucho público pero no solo de caza y pesca, sino también visitantes que quieren conocer Cornellana y Salas", destacó Fernández, que también se refirió al certamen como una puesta en valor del salmón, el río, la caza y el disfrute del medio ambiente

En cuanto a la inscripción como subasteros, los interesados podrán contactar con el Ayuntamiento de Salas a través del teléfono 663240705 para obtener toda la información necesaria.

Además, las personas interesadas en participar como expositores también podrán obtener toda la información necesaria a través del correo electrónico feriadelsalmon@gmail.com o por los teléfonos 672298429 o 647707371.

En cuanto a la apertura de la pesca con muerte, está tendrá inicio el sábado 18 de abril. Un año más, la feria pondrá a disposición del pescador de campanu la infraestructura necesaria para proceder a su remate o subasta pública el domingo 19 de abril.