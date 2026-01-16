Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven a Cornellana las visitas guiadas al Monasterio de San Salvador

Los recorridos se llevarán a cabo los días 24 y 25 de enero y será necesario realizar inscripción previa

Jornada de puertas abiertas en el monasterio de San Salvador en una imagen de archivo.

Jornada de puertas abiertas en el monasterio de San Salvador en una imagen de archivo. / Mariola Riera

Christian García

Cornellana

El Monasterio de San Salvador de Cornellana es el gran emblema arquitectónico del concejo de Salas. Levantado a principios del siglo XI, en 1931 fue catalogado como monumento nacional, lo que año tras año atrae a visitantes para ver en primera persona la majestuosa obra. Por ello, con el objetivo de que tanto turistas como vecinos del concejo descubran los secretos internos del edificio, vuelven a Cornellana las visitas guiadas al monasterio.

Estas visitas tendrán lugar los días 24 y 25 de enero a las 12.30 y a las 10.30 horas, respectivamente. Para poder acudir al "tour", será necesario realizar inscripción previa debido a que hay plazas limitadas. Estas reservas se podrán llevar a cabo a través del número de teléfono 985830988.

El pasado mes de diciembre, el Monastario también abrió sus puertas a los visitantes, que conocieron el inmueble también con visitas guiadas, agotando las plazas en cuestión de horas, algo que fue celebrado por el Ayuntamiento de Salas a través de sus redes sociales, en las que detallaron que se habilitarían nuevas fechas para las personas que no lograron reservar una plaza.

Además de la jornada de puertas abiertas y de visitas guiadas, que completaron todas las plazas -cien personas disfrutaron del tour en el interior del edificio-, también se ofreció la representación de la obra teatral "Pícaros en Cornellana", con la que el monasterio regresó a la Edad Media.

