Vuelven a Cornellana las visitas guiadas al Monasterio de San Salvador
Los recorridos se llevarán a cabo los días 24 y 25 de enero y será necesario realizar inscripción previa
El Monasterio de San Salvador de Cornellana es el gran emblema arquitectónico del concejo de Salas. Levantado a principios del siglo XI, en 1931 fue catalogado como monumento nacional, lo que año tras año atrae a visitantes para ver en primera persona la majestuosa obra. Por ello, con el objetivo de que tanto turistas como vecinos del concejo descubran los secretos internos del edificio, vuelven a Cornellana las visitas guiadas al monasterio.
Estas visitas tendrán lugar los días 24 y 25 de enero a las 12.30 y a las 10.30 horas, respectivamente. Para poder acudir al "tour", será necesario realizar inscripción previa debido a que hay plazas limitadas. Estas reservas se podrán llevar a cabo a través del número de teléfono 985830988.
El pasado mes de diciembre, el Monastario también abrió sus puertas a los visitantes, que conocieron el inmueble también con visitas guiadas, agotando las plazas en cuestión de horas, algo que fue celebrado por el Ayuntamiento de Salas a través de sus redes sociales, en las que detallaron que se habilitarían nuevas fechas para las personas que no lograron reservar una plaza.
Además de la jornada de puertas abiertas y de visitas guiadas, que completaron todas las plazas -cien personas disfrutaron del tour en el interior del edificio-, también se ofreció la representación de la obra teatral "Pícaros en Cornellana", con la que el monasterio regresó a la Edad Media.
