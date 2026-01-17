El casco urbano de Salas experimentará una rehabilitación integral de sus calles
El Ayuntamiento intervendrá 26 calles de la villa para mejorar los pavimentos y renovar señalización vertical y horizontal, para lo que se invertirán 100.000 euros del Plan de Dinamización Turística
Llega enero y con él, un lavado de imagen para el casco urbano de Salas, cuyo Ayuntamiento ya tiene listo un plan de rehabilitación integral mediante el cual se renovarán casi una treintena de calles de la capital del concejo. En total, el proyecto cuenta con un presupuesto de 100.000 euros que corren a cargo del Plan de Dinamización Turística municipal y será la empresa Salense la encargada de acometer los trabajos.
En concreto, las obras que se llevarán a cabo están destinadas a mejorar la seguridad y paso tanto de transeúntes como de vehículos y, tal y como señaló el Ayuntamiento de Salas, el plazo de ejecución es de un mes.
En concreto, las actuaciones que se acometerán incluyen el levantado del pavimento exterior de piedra así como de bordillos que estén en mal estado; reposición de pavimento de piedra natural y de bordillos; implementación de un tratamiento antideslizante en las escaleras de la calle Puente; sustitución de rejillas en diferentes calles del casco histórico; construcción de una nueva escalera para facilitar el tránsito en el paseo del río Nonaya; señalización y balizamiento en varias de las calles de la villa; así como repintado de algunas de las calles del casco urbano que se encuentren deterioradas.
Así, las calles de Salas que verán renovada su imagen serán las avenidas Chamberí, Laniello, Galicia y El Pontón; las plazas de la Campa, de la Iglesia, de la Veiga del Rey y del Ayuntamiento; las calles Comandante Antonio Novo Ferreiro, El Puente, El Burgo, El Faces, El Molín, Solidaridad, La Garibalda, La Pola, La Sienra; Pinón de la Freita, Ponteo, Río Lleiroso, Río Narcea, Río Nonaya y San Roque; las urbanizaciones La Pumaradina y Pumarada de la Veiga; y el paseo San Martín.
